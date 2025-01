Severance (Separación): La teoría sobre Helly R que da un giro radical a toda la serie

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Severance (Separación) continúa ahondando en los misterios que esconden Lumon Industries y el proceso quirúrgico al que son sometidos sus empleados. Y en una serie llena de incógnitas donde las respuestas llegan a cuentagotas, es normal que proliferen las teorías, una de las cuales podría haber dado en el clavo, explicando a la perfección el extraño comportamiento de uno de los personajes en el capítulo 2.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como era de esperar, tras el intento de rebelión de Mark S. (Adam Scott) y sus amigos en el desenlace de la primera temporada, no todo ha vuelto a la normalidad, por mucho que la empresa así se lo quiera hacer creer. Y entre las cosas extrañas que ocurren en el segundo episodio de la nueva entrega se encuentra la actitud de Helly R. (Britt Lower), que parece mentir a sus compañeros sobre lo que le sucedió durante la activación del protocolo Overtime.

En el último episodio de la primera temporada, Helly descubría que en el exterior era nada más y nada menos que Helena Eagan, la hija del CEO de Lumon y trataba de exponer la verdad sobre la empresa en una gala donde debía dar un discurso. No obstante, Helly no les cuenta esto a sus amigos, sino que dice que durante el protocolo simplemente se levantó en medio de la noche, mirando a un jardinero... Algo ante lo que se muestra escéptico Irving (John Turturro), extrañándose por la mención de un jardinero nocturno.

Aunque podría ser que Helly simplemente tenga miedo de perder la confianza de sus amigos si descubren quién es en el exterior o que ni ella misma recuerde bien lo ocurrido aquella noche, algunos fans han señalado una posibilidad mucho más interesante. Así, hay quien sostiene que el personaje de Lower en el episodio 2 no es Helly, sino Helena, actuando como una agente encubierta.

"Sospeché que era Helena todo el episodio, desde el momento en que no le devolvió el abrazo a Mark inmediatamente", aseguró un usuario de Reddit, mientras que otro apuntó lo sospechoso que era que le costase encontrar el interruptor de un ordenador con el que debería estar ya más que familiarizada.

Y es que, tal y como explica un usuario, no tendría sentido que Helena dejase regresar a Helly a Lumon Industries después de lo sucedido, sobre todo cuando "ya no le sirve de nada" y puede hacerse pasar por ella "para averiguar qué trama el resto de MDR e informar a la junta".

Por otro lado, un usuario del sitio web señalaba que la idea de un jardinero nocturno no era tan extraña. "Ok, la mentira de Helly fue rara. Y mala. Pero aparte del hecho de que era invierno, alguien que trabaja en el jardín por la noche, también conocido como jardinero nocturno, no es TAN raro, y algunas personas, como yo, lo prefieren", defendía.