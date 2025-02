La nueva imagen de Severance 2x04 adelanta un gran spoiler de la temporada

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 3 de Severance (Separación) sorprendió a los fans con la decisión de Mark (Adam Scott), quien revierte su proceso de separación. Apple TV+ ha lanzado una nueva imagen del capítulo 4, que adelanta la llegada de un giro todavía más inesperado.

Scott, Britt Lower, John Turturro y Zach Cherry protagonizan la foto publicada por Vanity Fair, en la que los personajes aparecen "explorando un nuevo y frío lugar". Este cambio de entorno se confirmó con la sinopsis oficial del episodio 4, que reza: "El equipo atraviesa un terreno desconocido. Mark y Helly exploran sus sentimientos. Irving alberga una creciente desconfianza hacia un amigo".

