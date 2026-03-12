La temporada 9 de Rick y Morty ya tiene fecha de estreno "sin basura hecha por IA" - HBO MAX

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

La novena temporada de Rick y Morty, la popular serie de animación de Adult Swim, se estrenará el próximo 25 de mayo en HBO Max. El dúo favorito de la galaxia formado por el loco, genial y deslenguado científico y su singular nieto regresa con el estreno de la nueva entrega de la ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland que, previsiblemente, estará compuesta de diez capítulos.

"Esta serie sigue superándose a sí misma", asegura Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim, que añade que "da un poco de miedo lo que está haciendo el equipo de esta serie temporada tras temporada". "Desde el primer fotograma, se verá una gran locura con algunos de los mejores personajes jamás creados", promete.

"¡Rick y Morty han vuelto, nena! La temporada nueve está llena de éxitos garantizados. ¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera calidad, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales, como vello en la espalda y quistes. Por favor, mírala, o habremos descuidado a nuestras familias para nada", adelanta la sinopsis oficial de la nueva tanda de episodios.

Más allá de esta novena entrega, Rick y Morty tiene su futuro asegurado con las temporadas 10 y 11 ya confirmadas. La serie fue la comedia número uno en la televisión por cable durante las temporadas tres, cuatro, cinco y seis, y ha ganado dos premios Emmy al mejor programa de animación. La serie de Adult Swim obtuvo estos galardones en 2018 por el episodio Pickle Rick de la temporada 3 y en 2020 por The Vat of Acid Episode en la temporada 4.