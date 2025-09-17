MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Rick y Morty, la saga de cómics basada en la popular serie de animación de Adult Swim, podría haber anunciado su fin. Aunque algunos fans conservaban la esperanza de que el título de su próxima entrega no fuera más que otro giro en la trama, el último comunicado emitido por Oni Press, la editorial detrás de Rick y Morty, ha hecho saltar todas las alarmas.

Hace apenas unos días, Oni Press anunció el título de la próxima entrega de los cómics, 'Rick and Morty: The End' (El fin), una miniserie formada por seis números que verá la luz a partir del próximo 3 de diciembre. Tras el anuncio de la publicación, firmada por el guionista Daniel Kibblesmith y el dibujante Jarrett Williams, algunos fans especularon acerca de que este "fin" no fuera más que un arco argumental en la saga.

"Rick Sánchez, el hombre más buscado de este y todos los demás universos, está huyendo. Con una recompensa por su cabeza, todos los gobiernos, militares, piratas, mafiosos, cazarrecompensas, fiadores, instituciones religiosas, compañías de teatro, payasos de circo y especies en peligro de extinción están a la caza de Rick, VIVO O MUERTO.

El único que puede atrapar a Rick es la persona que mejor lo conoce: Morty Smith. Pero Morty no es el único Smith que sigue la pista de Rick... "Space Beth" Smith está decidida a atrapar a Rick, y no le importa demasiado cómo. ¡Ahora solo es cuestión de quién puede llegar primero a él...!", reza la sinopsis, lanzada por Oni Press en un comunicado de prensa, de esta nueva entrega.

Sin embargo, este comunicado emitido por la editorial también incluía una inquietante advertencia: "¡ESTE TÍTULO NO ES NINGUNA METÁFORA ARTÍSTICA, AMIGOS! ¡Tras 10 años y más de 100 números, el principio del FINAL comienza aquí, con el aclamado guionista Daniel Kibblesmith (Loki) y el destructor artístico Jarrett Williams (Speed Force) preparándose para desatar un final fantásticamente fatal para RICK Y MORTY!"

Habrá que esperar para ver si esta próxima entrega del cómic es realmente la última o si, por el contrario, la advertencia de Oni Press es algún tipo de guiño hacia el futuro del caótico dúo. Respecto a la serie original de Rick y Morty, su octava temporada concluyó su andadura en julio de 2025. La ficción de HBO Max ya ha renovado por cuatro temporadas más, sumando así un total de doce. La siguiente en ver la luz será la novena que, no obstante, aún no cuenta con fecha oficial de estreno.