Una temporada 2 de Obi-Wan Kenobi con Yoda: La idea de Ewan McGregor para volver a Star Wars

Archivo - Ewan McGregor explica por qué Yoda no aparece en Obi-Wan Kenobi - LUCASFILM - Archivo

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Han pasado cuatro años desde que Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor, aterrizara en Disney+. Desde entonces, ha habido rumores (y, sobre todo, esperanzas) de una segunda temporada. Aunque por el momento esta no se ha confirmado, McGregor se ha mostrado deseoso de volver a encarnar al legendario Jedi e incluso ha presentado un proyecto a Lucasfilm.

"Fue algo muy informal, pero dije que tenía que haber algo", explicó el actor en su paso por el Variety Lounge del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, en su Escocia natal, en el que reveló ha compartido con el presidente de Lucasfilm, Dave Filoni, algunas de sus ideas, una de las cuales incluye a otro de los personajes más icónicos de la saga galáctica, el maestro Yoda.

"Porque Yoda está en otro sitio. Tras el final del Episodio III, cuando todos nos dispersamos por los cuatro o cinco rincones de la galaxia -¡o los que haya!-, no habré estado en contacto con él. Pero él está ahí fuera. Así que creo que podría haber una historia en la que yo intentara ponerme en contacto con él", expuso.

Filoni, que este 2026 asumía la presidencia de Lucasfilm tomando el testigo de Kathleen Kennedy, ha estado rodando Ahsoka, cuya segunda temporada llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027. La serie cuenta en su reparto con la mujer de McGregor, Mary Elizabeth Winstead, como Hera Syndulla.

"Me emocioné mucho cuando Mary empezó a trabajar en Ahsoka. Pensé: 'Quizá esta sea la gran historia de amor: Obi-Wan y Hera'", comentó el intérprete. No obstante, y a pesar de afirmar que "el tiempo no significa realmente nada" en los "multiversos" de Star Wars, reconoció que los dos personajes "se encontraban en marcos temporales diferentes".

MCGREGOR CREE QUE HAY MUCHAS HISTORIAS QUE CONTAR DE OBI-WAN

Recientemente, en declaraciones a E! News durante la promoción de El final de Oak Street, McGregor reafirmaba su disposición a volver a encarnar a Obi-Wan. "Estoy listo para cuando ellos lo estén. Parece que ellos aún no están preparados, pero yo estoy dispuesto", expresó.

El actor recordó cómo terminaba la serie de Obi-Wan, reflexionando sobre lo que podría esperar a su personaje. "Me alejo caminando hacia el desierto y he decidido marcharme. Me he dado cuenta de que no puedo seguir presionando a Luke. Me he dado cuenta de que tiene que tener su propia infancia, así que lo dejo con el tío Owen y la tía Beru. Y me voy... y Qui-Gon ha vuelto. Y nos marchamos... pero ¿adónde vamos?", expuso, señalando que "la próxima vez que veamos a Obi-Wan Kenobi, será Alec Guinness en lo alto de las montañas".

Es precisamente "lo que ocurre entre esos dos momentos" lo que el intérprete quiere abordar. "Es lo que quiero hacer y a lo que quiero dedicar el resto de mi carrera: contar estas historias. Historias, ya sabes, series o películas. Tenemos mucho tiempo; me quedan diez años para llegar a la edad que tenía Alec Guinness. ¡Así que vamos, Disney!", remarcó.