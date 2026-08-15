Ahsoka se reencuentra con el fantasma de Anakin Skywalker y Thrawn declara la guerra en el tráiler de la temporada 2- LUCASFILM

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la serie de Star Wars protagonizada por Rosario Dawson, ha presentado un primer avance de la segunda temporada que promete mucha acción y el regreso de personajes míticos de la saga como Anakin Skywalker o temible gran almirante Thrawn. El estreno de los nuevos capítulos está previsto en Disney+ para el 20 de enero del próximo año

En el adelanto, de apenas minuto y medio de duración y lanzado durante la D23 que Disney celebra estos días en Anaheim, California, Ahsoka se reencuentra con el fantasma de la Fuerza de su maestro, Anakin Skywalker.

"Cuéntame Ahsoka, ¿qué te preocupa?", le pregunta Anakin que avisa que "siempre estará a su lado" e incluso al final del adelanto le lanza una pregunta con tono de ultimátum: "Ahsoka, quizás haya llegado el momento de decidir... ¿Eres una Jedi o no?".

Pero más allá de las luchas internas de la protagonista, en el exterior el regreso del Thrawn amenaza la paz de la galaxia. "Ciudadanos del glorioso Imperio, he regresado", dice el villano que tiene muy claro cuáles son sus intenciones: "Presté juramento para proteger el Imperio. Por lo tanto, declaro la guerra a la Alianza Rebelde".

"Mientras Ahsoka y su aprendiz Jedi, Sabine Wren, viajan por un mundo misterioso y peligroso para encontrar el camino a casa, sus amigos Hera, Ezra, Zeb y Chopper deben enfrentarse al poderoso gran almirante Thrawn y a sus siniestros aliados, que pretenden sumir a la Nueva República en la guerra", adelanta la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Rosario Dawson vuelve a encabezar el reparto de la serie en esta segunda temporada en la que Hayden Christensen volverá a interpretar a Anakin, Natasha Liu Bordizzo encarnará Sabine Wren, la joven aprendiz de la protagonista, mientras que Lars Mikkelsen repetirá también como Gran Almirante Thrawn. El papel de Baylan Skoll lo interpretará el exprotagonista de Juego de Tronos Rory McCann, que sustituye al fallecido Ray Stevenson, que falleció en mayo de 2023.