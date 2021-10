Temporada 2 de El Juego del Calamar: ¿Sigue vivo... SPOILER?

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

El sorprendente final de la primera temporada de El Juego del Calamar, la serie coreana que arrasa en Netflix, deja abierta la puerta a una nueva tanda de episodios que, si bien aún no se ha confirmado, todo apunta a que llegará a materializarse. Tanto es así que el actor Wi Ha-jun ya ha expresado su deseo de volver a interpretar al detective Hwang Joon-Ho... y asegura que tiene varias ideas para el personaje.

El actor, que da vida al joven investigador infiltrado en el juego, ha concedido una entrevista a Deadline en la que ha hablado sobre su personaje y sobre las expectativas que tiene en torno a él tras el destino que corrió en desenlace de la serie que ya es el estreno más visto en la historia de Netflix.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A pesar de que Hwang Joon-Ho podría haber muerto en la primera temporada, cuando el Líder lo dispara en el hombro y cae por un barranco, las circunstancias ambiguas de su presunta defunción (especialmente el hecho de que quien le dispara sea su hermano y que lo haga en el hombro, no en la cabeza o el pecho) hacen que el personaje pudiera regresar de cara a una nueva entrega si los guionistas decidieran resucitarlo.

"Me muero de ganas de saber qué le ocurrió", ha confesado Wi Ha-jun antes de señalar: "Quiero que esté vivo y que vuelva para encontrar a su hermano y hacerle un millón de preguntas". "Como hermano le preguntaría con el corazón, como detective, quiero explorar todos los secretos que hay tras el juego", ha añadido el actor.

El intérprete espera poder tener la oportunidad de regresar a la serie y, además de seguir explorando las incógnitas que oculta el Juego, poder profundizar en la relación con su hermano.

Pese a su arrollador éxito y a la expectación generada, el creador de la ficción, Hwang Dong-hyuk no planea estar implicado en una potencial segunda temporada. "No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si lo hiciera, seguramente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de guionistas y querría múltiples directores con experiencia", confesó a Variety.