El juego del calamar ya es el estreno más visto en la historia de Netflix

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

El juego del calamar no solo es el éxito de la temporada de Netflix, sino que la serie ha hecho historia. La producción surcoreana sobre un macabro juego de supervivencia se ha convertido en el mayor estreno de la plataforma, superando los 110 millones de visualizaciones en menos de un mes.

Tal como ha revelado la compañía, concretamente El juego del Calamar ha reunido a 111 millones de usuarios desde su estreno el pasado 17 de septiembre, convirtiéndose en el mayor lanzamiento del servicio de streaming de la historia.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

La serie ha superado a Los Bridgerton, que arrasó con su lanzamiento durante la Navidad de 2020 y fue vista en 82 millones de hogares en sus primeros 28 días. Aun así, El juego del calamar ha superado con creces esos números, y en un espacio de tiempo menor. La serie se mantiene como el título más visto en Netflix en 94 países y es la primera ficción surcoreana que alcanza el primer puesto en Estados Unidos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos han sido proporcionados por Netflix. La compañía no solo incluye dentro de esos 111 millones a aquellos que lograron ver la serie completa, sino que cuenta como visualización las reproducciones que duran al menos dos minutos.

"Cuando comenzamos a invertir en series y películas coreanas en 2015 sabíamos que queríamos crear historias de clase mundial para los principales fans del contenido coreano en Asia y el mundo", declaró Minyoung Kim, vicepresidente de contenido de Netflix para Corea del Sur, Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda, a CNN. "Hoy, El juego del calamar ha superado nuestros sueños más grandes. La serie le ha dado a Netflix más confianza en que nuestra estrategia global va en la dirección correcta", agregó.

Pese a su arrollador éxito, el creador Hwang Dong-hyuk parece que no planea rodar una segunda temporada. "No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si lo hiciera, seguramente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de guionistas y querría múltiples directores con experiencia", confesó a Variety.