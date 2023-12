La temporada 2 de El juego del calamar: El desafío confirmada por Netflix

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

El juego del calamar: El desafío, reality show basado en la aclamada serie coreana de Netflix, ha sido renovado para una segunda entrega. El concurso ha sido todo un éxito en la plataforma de streaming, colocándose en lo alto del ranking de lo más visto en diferentes países. Por ello, la compañía no ha dudado a la hora de dar luz verde a una nueva entrega.

La propia Netflix ha informado de la renovación a través de sus redes sociales. De hecho, el casting para participar en la segunda temporada de El juego del calamar: El desafío ya está abierto. Quienes deseen formar parte deberán tener al menos 21 años y cumplimentar uno de los tres formularios de la web de la serie, dependiendo de si se reside en EE. UU., Reino Unido u otros países.

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8