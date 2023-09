Tráiler de El juego del calamar: El desafío que promete "el mayor premio de la historia de los reality shows"

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

El juego del calamar: El desafío, el concurso basado en la exitosa serie coreana, se estrena el 22 de noviembre y Netflix ha lanzado un nuevo avance oficial que dispara las expectativas. Un total de 456 jugadores lucharán por un botín de 4.560.000 dólares, "el mayor premio de la historia de los reality shows", según adelanta el tráiler.

Según revela el clip, de apenas un minuto de duración, los concursantes del reality tendrán que enfrentarse a varias pruebas inspiradas en la ficción coreana.

Y si bien los aspirantes no se jugarán la vida, como ocurre en la serie de Hwang Dong-hyuk, el reality no ha estado exento de polémica, pues algunos de ellos denunciaron unas duras condiciones de rodaje. Los concursantes se refirieron en particular a la prueba Luz roja, luz verde, en la que se enfrentaron a muy bajas temperaturas mientras debían permanecer inmóviles, pero los productores negaron que hubiese habido lesiones graves.

"La gente hace cosas mucho peores por mucho menos", dice un concursante en el avance de Netflix, declaración que puede resultar alarmante para algunos y prometedora para otros. En todo caso, la serie original ya fue reprobada por su sadismo y violencia explícita pero tenía de fondo una crítica social a la competitividad. Una competitividad que es el principal atractivo del reality.

"456 jugadores reales participarán en un concurso dotado con un premio que le cambiaría la vida a cualquiera: 4 560 000 dólares. Mientras compiten en diversos juegos inspirados en la serie original -y en otros retos sorprendentes-, tendrán que recurrir a sus dotes estratégicas, gestionar alianzas y demostrar su coraje mientras sus rivales van siendo eliminados" reza la sinopsis oficial de El juego del calamar: El desafío.