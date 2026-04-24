¿Cuándo Se Estrena La Quinta Temporada De Invencible? - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Aunque la cuarta temporada de Invencible acaba de finalizar su emisión en Prime Video, el futuro de la serie de animación de superhéroes estaba asegurado desde hace meses. La plataforma de streaming renovó en julio de 2025 la ficción basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman por una quinta entrega, una confirmación anunciada con suficiente antelación que, sumada a las últimas declaraciones de su creador, permite hacerse una idea bastante precisa de cuándo se estrena la quinta temporada de Invencible.

Prime Video todavía no ha anunciado la fecha de estreno de la próxima tanda de episodios, pero Kirkman, que en la adaptación televisiva ejerce de creador, guionista y productor ejecutivo, se mostró optimista respecto a un estreno a inicios de 2027. Preguntado por Collider por la posibilidad de que llegue en marzo de ese año, exactamente un año después del lanzamiento de la cuarta, el escritor subrayó que "no puedo confirmar nada, pero creo que se ha formado un patrón".

"Quizá sea en abril, quizá mayo, quizá enero. No lo sé, quién sabe. Ya se verá", señaló Kirkman, que subrayó que "el objetivo es volver alrededor de ese marco temporal" y remarcó que la producción está "bastante avanzada" y "en buena forma". Y es que el responsable de Invencible aseguró en marzo de este año que la quinta temporada ya estaba en fase de post-producción y que el reparto terminó de grabar sus voces "hace años". "Estábamos trabajando en la temporada 5 prácticamente mientras promocionamos la segunda", apuntó.

EL CREADOR DE INVENCIBLE REVELA CUÁNTAS TEMPORADAS TENDRÁ LA SERIE

La primera temporada arrancó en marzo de 2021, mientras que la segunda no se estrenó hasta noviembre de 2023 tras un parón de aproximadamente dos años y medio. A partir de entonces, la espera se redujo considerablemente. La segunda entrega concluyó en abril de 2024, la tercera llegó en febrero de 2025 y la cuarta comenzó el 18 de marzo de 2026. Tras una primera pausa prolongada, la serie ha pasado a una cadencia cercana al estreno anual que parece que la quinta mantendrá.

Aunque Prime Video no ha renovado Invencible más allá de su quinta temporada, la próxima tanda de episodios no debería ser el final de la adaptación televisiva. Kirkman indicó que serían necesarias entre siete y nueve temporadas para cubrir el arco principal del cómic, aunque también expresó su deseo de que la ficción pueda alcanzar "once temporadas o más".

En cuanto al reparto de voces en su versión original, se espera el regreso de Steven Yeun, que encabeza la serie como Mark Grayson/Invencible, Sandra Oh como Debbie Grayson y J.K. Simmons como Nolan Grayson/Omni-Man. También forman parte del elenco Seth Rogen (Allen el Alienígena), Walton Goggins (Cecil Stedman), Gillian Jacobs (Atom Eve), Jason Mantzoukas (Rex Splode), Zazie Beetz (Amber Bennett) y Grey DeLisle (Shrinking Rae), entre otros.

"Mientras el mundo se recupera de la catástrofe global de la temporada pasada, un Mark cambiado lucha con la culpa y por proteger su hogar y a las personas que ama, lo que lo coloca en un curso de colisión con una nueva y poderosa amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre", reza la sinopsis oficial de la cuarta temporada de Invencible.