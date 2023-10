La temporada final de The Crown se dividirá en dos partes y ya tiene tráiler y fecha de estreno

La temporada final de The Crown llega en dos partes y ambas tienen fecha de estreno

La temporada final de The Crown llega en dos partes y ambas tienen fecha de estreno - NETFLIX

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada de The Crown llegará a Netflix en dos partes, que se estrenarán el 16 de noviembre y el 14 de diciembre, respectivamente. Después de siete años, la aclamada serie creada por Peter Morgan termina, abarcando el reinado de Isabel II en el periodo de 1997 a 2005.

La temporada 5 terminó en el año 1997, con Diana aceptando ir de vacaciones a Saint-Tropez con Dodi Al-Fayed. La Parte 1 de la sexta temporada, formada por cuatro capítulos, mostrará la incipiente relación entre ambos antes de su trágica muerte. Los productores prometieron tratar el tema con el mayor respeto y Netflix informó que no se mostraría el fatal accidente en pantalla.

Elizabeth Debicki retoma su papel de Princesa Diana junto a Dominic West como el Príncipe Carlos en esta primera parte de la serie. Regresan también Imelda Staunton como Isabel II, Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe y Lesley Manville como la Princesa Margarita. Debutan los actores que encarnarán a los príncipes Guillermo y Harry: Rufus Kampa y Fflyn Edwards respectivamente.

La Parte 2 tendrá seis episodios y tratará cómo el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública. Por otro lado, al llegar a su Jubileo de Oro, la Reina reflexionará sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas Real con Guillermo y Kate.

En la Parte 2, los príncipes Guillermo y Harry serán interpretados por Ed McVey y Luther Ford. Junto a ellos estará Meg Bellamy en el papel de Kate Middleton. Serán los primeros papeles de estos tres actores.

Netflix ha confirmado la fecha de estreno de The Crown con un breve teaser de la nueva y última temporada. "Todos hemos hecho sacrificios. No es una elección, es un deber" dice la voz en off de Isabel II mientras recorre melancólicas estancias vacías, antes de salir a un balcón ante la multitud en el teaser que Netflix ha lanzado.

"Pero ¿y la vida que dejé de lado? La mujer a la que dejé de lado", afirma la monarca en el acelanto que concluye con un primer plano de la reina.

Desde su llegada a Netflix en 2016, The Crown ha sido nominada y ganadora de múltiples premios, incluyendo 15 nominaciones a los BAFTA, 10 nominaciones a los Globos de Oro (incluyendo 4 premios) y 69 nominaciones a los Emmy, entre otros reconocimientos.