The Crown 6: Una muerte, otra boda y salto temporal en la última temporada de la serie de Netflix

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque estaba previsto que The Crown terminara con su temporada 5, la serie regresará a Netflix con una sexta y última entrega. La plataforma de streaming ha lanzado una nueva imagen para promocionar los episodios finales, fotografía que ha adelantado un salto temporal y otro enlace real.

La foto se ha compartido a través de la cuenta oficial de Netflix en Twitter. "Después de seis temporadas, siete años y tres elencos, The Crown llega a su fin a finales de este año. Aquí hay una pista de lo que vendrá en nuestra última temporada", reza el tuit, junto a una foto que anuncia la boda de los reyes Carlos III (entonces el príncipe Carlos) y Camila.

After six seasons, seven years and three casts, The Crown comes to an end later this year. Here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/l6ilhYYA0C