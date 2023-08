Los responsables de The Crown prometen que han rodado la muerte de Lady Di con "enorme sensibilidad"

Los responsables de The Crown prometen que han rodado la muerte de Lady Di con "enorme sensibilidad" - NETFLIX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada de The Crown tiene prevista su llegada a Netflix a finales de año. Nuevos capítulos que abordarán uno de los pasajes más trágicos en la historia reciente de la monarquía británica: la muerte de Diana de Gales. Lady Di murió el 31 de agosto de 1997 en París tras sufrir un letal accidente de coche. Una tragedia devastadora que afecto a todo pueblo británico y que los productores prometen que la serie abordará con el tacto que requiere la situación.

Suzanne Mackie la productora ejecutiva de la clamada serie de Netflix, reveló en una reciente entrevista concedida a Deadline durante un panel del Festival de Televisión de Edimburgo que, a la hora de relatar su trágica muerte, sus compañeros productores y ella querían asegurarse de hacer justicia a la memoria de Diana.

"Hubo conversaciones largas y muy minuciosas sobre cómo íbamos a hacerlo", agregó Mackie que promete que abordaron el tema con "enorme sensibilidad". "El público lo juzgará al final, pero creo que ha sido recreado con delicadeza y consideración", señaló la productora.

La actriz quien dio vida a Diana en la quinta temporada, Elizabeth Debicki, vuelve a interpretar el papel en la sexta temporada. "Es una actriz extraordinaria y fue muy reflexiva y considerada", recordó Mackie. "Ella amaba a Diana. Hay un enorme respeto por parte de todos nosotros. Espero que sea evidente", señaló.

La muerte de Diana aparecerá en los primeros episodios de la última temporada de The Crown, aunque según informo Netflix en un comunicado emitido hace meses, la serie no mostrará el accidente automovilístico en la pantalla. "La última temporada no representará el accidente", agregó la plataforma de Streaming. "Serán escenas que cubrirán el período previo y las consecuencias", afirmó Netflix.

Como los fans de The Crown esperan la sexta temporada cubrirá el reinado de la reina Isabel II y las vidas de la familia real desde mediados de la década de 1990 hasta la década de 2000 incluido el incipiente romance entre el hijo de Carlos y Diana, el príncipe William, y Kate Middleton. Además, Ed McVey asumirá el papel del Príncipe William en los años en los que abandona la universidad.

Además de la mencionada interpreté, completan el elenco para la última temporada Imelda Staunton regresa como la Reina Isabel II, Jonathan Pryce como el Príncipe Felipe, Lesley Manville como la Princesa Margarita y Dominic West como el Príncipe Carlos.