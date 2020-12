La 7ª temporada de Fear The Walking Dead en marcha ¿Cuándo se estrenará?

Fear The Walking Dead renueva por una 7ª temporada

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

The Walking Dead terminará tras su temporada 11 pero el universo creado por Robert Kirkman continúa. AMC ha renovado Fear the Walking Dead por una temporada más, que será su séptima entrega.

La cadena ha dado la noticia a través de Twitter, donde también ha compartido un breve teaser. Además de FTWD, la franquicia también cuenta con un segundo spin-off, World Beyond, que acaba de cerrar su primera entrega y emitirá una segunda y última tanda de episodios.

#FearTWD has been officially renewed for Season 7! pic.twitter.com/sGDpLLuQQ3 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) December 3, 2020

"No hemos tenido conversaciones específicas sobre cuándo terminaría la serie. Tenemos nuestras propias ideas sobre cómo creemos que debería concluir la serie, pero por ahora, solo vamos a seguir contando las historias y haciéndolo durante el tiempo que AMC nos permita seguir haciéndolo", declararon Ian Goldberg y Andrew Chambliss, showrunners de Fear the Walking Dead, a ComicBook.com.

Fear the Walking Dead se encuentra actualmente emitiendo su sexta temporada. Después de estrenarse como una precuela de The Walking Dead con un elenco de nuevos personajes, los eventos de la ficción ahora se desarrollan al mismo tiempo que los hechos de la serie principal. También ha incluido un crossover con The Walking Dead, ya que Morgan Jones (Lennie James) pasó a ser protagonista de FTWD.

Además de ampliar FTWD, de las películas protagonizadas por Rick Grimes y haber estrenado recientemente World Beyond, AMC planea expandir el universo creado por Kirkman. Ya está en marcha una nueva producción centrada en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride).

Además de James, el reparto de FearTWD cuenta con Rubén Blades, Colman Domingo, Danay Garcia, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Karen David, Austin Amelio, Mo Collins, Zoe Colletti y Christine Evangelista.