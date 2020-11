La Civil War llega Fear The Walking Dead en su temporada 6

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Después de dividir el grupo de supervivientes liderado por Morgan Jones (Lennie James) y dispersarlos por sus asentamientos, la líder Virginia (Colby Minifie) se prepara para la guerra civil en Fear the Walking Dead. La temporada 6 del spin-off ha cerrado su primera parte, y su último episodio promete un tenso enfrentamiento en sus próximos capítulos.

Morgan ha pasado gran parte de la temporada rastreando y reuniendo a los supervivientes que fueron separados por Virginia en la Quebrada de Humbug. Sin embargo, la misión de reunir al grupo se ve amenazada cuando sus miembros eligen bando, preparando el escenario para una gran guerra en la segunda mitad de la temporada.

En el episodio 6x07, titulado Daño desde el interior, Strand (Colman Domingo) envía a Alicia (Alycia Debnam-Carey) y Charlie (Alexa Nisenson) a buscar a la hermana menor de Virginia, Dakota (Zoe Colletti), cuando desaparece tras una emboscada. Cuando Alicia y Charlie encuentran a Dakota buscando refugio con Ed (Raphael Sbarge), Alicia llama a Virginia por radio y se ofrece a intercambiar a Dakota a cambio de su liberación.

Pero cuando Morgan regresa y revela que atacó el convoy para capturar a Dakota y cambiarla por Grace, Alicia incumple su trato con Virginia. El nuevo plan es huir con Charlie y Dakota al estadio donde murió Madison (Kim Dickens), pero Morgan está decidido a reunir al grupo y mantenerlo unido.

"¿Por qué poner a Dakota en nuestra contra si no es necesario?", dice Alicia, deteniendo a Morgan cuando intenta llamar por radio a Virginia. Él explica que para liberar a todos deben entregar a la hermana de Virginia. Alicia se prepara para irse y le dice a Morgan que no puede hacerlo a su manera. "Todo lo que he hecho, lo he hecho para que todos podamos volver a estar juntos. Y no funciona si no somos todos", dice Morgan, prometiendo hacer lo que sea necesario para reunirlos a todos en una nueva comunidad.

Esa comunidad ya es el hogar de Rachel (Brigitte Kali Canales) y el grupo de supervivientes liderado por Nora (Devyn Tyler) y Lee (Todd Terry), a quienes Dwight (Austin Amelio) y Althea (Maggie Grace) rescataron de un edificio de oficinas. Posteriormente, Dwight y Al usaron caminantes parecidos a ellos para fingir sus muertes y se unieron a la comunidad de Morgan.

Por su parte, Daniel Salazar (Ruben Blades) permanece dentro del asentamiento de Lawton con Strand y Grace. El guardabosques John Dorie (Garret Dillahunt) huyó de Lawton y se fue sin June (Jenna Elfman). La pareja de recién casados se separó cuando June convenció a Virginia de que construyera un hospital para las más de 800 personas que vivían en sus asentamientos, con Luciana (Danay García), Sarah (Mo Collins) y Wendell (Daryl Mitchell) como trabajadores.

Cuando Strand regresa a Lawton y le dice a Virginia que su hermana está con Morgan, Alicia y Charlie, ella exige saber de qué lado está. "Del tuyo ", afirma Strand, que ahora desempeña funciones como líder del ejército de Virginia. Virginia le dice entonces que tiene prisionera a Grace y Strand pregunta: "¿A quién quieres ahora?".

"A todos", contesta ella. "Quiero a cada persona que sacamos de esa maldita quebrada", añade. Parece que Virginia está dispuesta a llegar hasta el final en su enfrentamiento con Morgan. Por su parte, el protagonista también se prepara para luchar, y es que ya rompió anteriormente su pacto de no agresión matando a Emile.