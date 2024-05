MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Taylor Swift se ha consagrado como una de las artistas más importantes del panorama musical actual. Durante su viaje al éxito, ha tenido que enfrentarse a una demanda por presuntamente plagiar uno de sus temas más reconocidos. Ahora, el canal DKISS emite por primera vez en abierto en España el documental Taylor Swift: Original o plagio el próximo sábado 25 de mayo a las 22:00 horas.

En 2014, la cantante consiguió su segundo número uno en Estados Unidos con Shake it off, un tema con el que pretendía "ofrecer un enfoque cómico y empoderador de las críticas negativas", según explicaba la propia Swift. La canción se convirtió en uno de sus grandes éxitos al alcanzar miles de millones de reproducciones en las plataformas y ser nominada a tres Premios Grammy.

Sin embargo, tres años después, el compositor Sean Hall observó que parte de la letra era parecida a la de una canción que él mismo escribió en 2001 e interpuso una demanda de plagio. Todo viene por la frase del estribillo: 'the players gonna play and the haters gonna hate'. Hall se dio cuenta de que tanto el estribillo de Swift como del de su canción Playas Gon' Play, un tema que compuso junto a Nathan Butler para la girlband estadounidense 3LW.

Esta frase fue el origen de una odisea judicial que duró más de cinco años, en la que ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Ahora, el documental se adentra en la parte legal, ética y cultural no solo de esta demanda de derechos de autor, sino de otras similares que se han interpuesto en la industria de la música a lo largo de la historia.

Taylor Swift: Original o plagio cuenta con la entrevista en exclusiva a Hall y su abogada, que relatan cómo fue la experiencia de intentar plantarle cara a la artista actual más grande de la industria musical. Además, participan Tayla Parx y Kandi Burruss, dos compositoras que analizan el posible plagio. Para contextualizar, los periodistas Shirley Halperin, Sidney Madden y Mikael Wood, que han seguido el caso desde el inicio, ofrecen su testimonio.

DKISS estrena en exclusiva este documental este sábado 25 de mayo a las 22:00 horas. De esta manera, el canal televisivo prepara la llegada de la cantante a Madrid, donde ofrecerá dos conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 29 y 30 de mayo.