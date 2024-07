Sydney Sweeney reacciona a su retrato por IA: "Su cara no puede ocultar que lo odia"

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado miércoles 10 de julio se celebró el evento Galaxy Unpacked de Samsung en París. Sydney Sweeney se convirtió en el centro de atención cuando, durante la presentación, mostraron unas imágenes en 3D generadas por inteligencia artificial a partir de sus fotos.

Sweeney, que estaba en el público, saludó. "Hemos usado tu foto para generar una imagen 3D. ¿La vemos? ¿Qué opinas?", dijo la presentadora. "Me encanta. Es increíble que podáis hacer imágenes como estas" contestó la actriz. "Sales genial, gracias por estar hoy con nosotros", añadió la conductora del evento.

Sin embargo, la expresión de la intérprete denotaba cierta incomodidad, algo que muchos internautas comentaron a través de X (antes Twitter)."Ella realmente solo lo hace por un cheque", apuntó un usuario. "Mirad su cara, lo ha odiado", reza otro post. "No le ha gustado", opinó otro internauta.

"Ella es terrible mintiendo, mirad su reacción", apuntó otro tuitero. "Ella parece absolutamente aterrorizada. Parece que quiere salir corriendo de allí", se puede leer en otro post.

"Está tratando de mantener la calma, pero su cara dice todo lo que necesitamos saber", afirmó otro usuario. "Su cara no puede ocultar el hecho de que lo odia", reza otra publicación.

Además de la reacción de la actriz, muchos usuarios criticaron la calidad de la imagen. "No se parece nada a ella", "¿qué es esta mierda?" o "se parece más a Barbie que a Sydney Sweeney" son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

Sweeney saltó a la fama gracias a su papel de Cassie en Euphoria, rol que se espera que retome en la tercera temporada de la serie. Además, ha participado en otras producciones como The White Lotus, El cuento de la criada, Cualquiera menos Tú, Madame Web o Inmaculate. La estrella aparecerá próximamente en Eden, cinta dirigida por Ron Howard; Echo Valley junto a Kyle MacLachlan y Julianne Moore; y un biopic de la boxeadora Christy Martin dirigido por David Michôd.