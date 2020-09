SWORD, sucesora de SHIELD, en el tráiler de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

El tráiler de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' ha revelado más información de lo que parecía inicialmente. Más allá de los guiños a icónicas sitcoms clásicas, el avance muestra a la agencia que será sucesora de S.H.I.E.L.D., conocida como S.W.O.R.D., que parece que será clave para la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Una de las incógnitas que tiene la serie es cómo Wanda Maximoff ha logrado crear una realidad en la que Visión no haya muerto. A diferencia del resto de superhéroes, el personaje de Paul Bettany no regresó tras revertir las consecuencias del chasquido de Thanos, puesto el Titán Loco lo mató antes, al arrebatarle la Gema de la Mente en 'Infinity War'.

El avance deja caer que Bruja Escarlata ha creado una burbuja en la que hay una realidad paralela. Ahí puede verse a cómo Monica Rambeau (Tenoyah Parris) acaba siendo expulsada de lo que parece una cúpula. Dicho glóbulo gigante podría ser donde Wanda ha acumulado tanta energía que deforma la realidad.

Las fotos del rodaje de la ficción, ya confirmaron la presencia de S.W.O.R.D. en la serie y que la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de la Capitana Marvel, iba a estar conectada con esta organización, que es la contraparte espacial a S.H.I.E.L.D., al ocuparse de las amenazas que van más allá de lo terrestre.

Desde la aparición de Thanos y los Skrulls, queda claro que la irrupción de S.W.O.R.D. era una consecuencia lógica. En los libros vinculados al MCU, se insinuaba que Darcy, una de las amigas de Jane Foster, pertenecía a la agencia, lo que explicaría su presencia en 'WandaVision'. La organización, según apunta Comicbooks, también aparecerá en 'The Falcon and the Winter Soldier', lo que significa que S.W.O.R.D. será un eje fundamental en este nuevo ciclo de la saga.