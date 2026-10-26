Susana Abaitua busca a dos niñas desparecidas hace 20 años en el inquietante tráiler de Infamia, lo nuevo de HBO Max

Archivo - Susana Abaitua, obsesionada con dos niñas desaparecidas en el inquietante tráiler de Infamia, la nueva serie de HBO Max - HBO MAX - Archivo

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

El 13 de noviembre HBO Max estrena Infamia, la adaptación televisiva del éxito literario de Ledicia Costas, dirigida por Agustina Macri (Soledad) y Beatriz Sanchís (Todos están muertos). La plataforma ya ha lanzado el tráiler oficial de este thriller que protagoniza Susana Abaitua, nominada al Goya por Un fantasma en la batalla.

"Hace muchos años desaparecieron dos niñas del pueblo", comienza el adelanto de Infamia, de casi dos minutos de duración. "Igual están vivas", replica ante esta noticia la abogada Emma Cruz, el personaje encarnado por Abaitua que, movida por sus propias vivencias personales, se obsesiona con el caso.

Así, la letratada viajará hasta Ura, el sombrío pueblo ficticio donde transcurre la trama y que tiene "miedo a la verdad". Así, los recuerdos del traumático pasado de la protagonista se entrelazan con las revelaciones sobre el caso mientras continúa con su investigación. "Usted quiere que su cabeza esté ocupada y así no sentir su propio dolor", le reprocha uno de los personajes a la abogada.

UN PUEBLO QUE NO QUIERE QUE LA VERDAD SALGA A LA LUZ

"Emma Cruz (Susana Abaitua) es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable.

En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz", adelanta la sinopsis oficial de la serie, que contará con seis episodios.

Completan el reparto de Infamia nombres como Jorge Bosch (Todos mienten), Jon Olivares (Patria), Ane Gabarain (20.000 especies de abejas), Iñigo Gastesi (Singular), Iñigo Azpitarte (Karmele), Eva Llorach (Los pacientes del doctor García), Asier Oruesagasti (Los últimos románticos) y el nominado al Goya Kandido Uranga (Maspalomas).

Asimismo, la miniserie escrita por Manuel Gancedo (Motel Valkirias) y Eduardo Torallas (Los sin nombre), contará con la colaboración especial de Luis Gnecco (La máquina), así como de Leiva, encargado de componer e interpretar la canción original, titulada Memoria.

Antes de su estreno el 13 de noviembre a HBO Max, Infamia se presentará en el South International Series Festival, que se celebrará en Cádiz del 30 de octubre al 4 de noviembre, donde competirá en su sección oficial.