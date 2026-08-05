La actriz Susana Abaitua cree que la extrema derecha "está legalizando la homofobia"

Madrid, 5 de agosto de 2026. Este viernes 7 de agosto llega a los cines 'El último mono', película dirigida por Joaquín Mazón que aborda en clave de comedia el auge de la machosfera, el movimiento 'incel'. Y discursos que promueven la misoginia el odio en internet. Susana Abaitua y Juan Dávila encabezan el elenco del filme dando vida a dos personajes que representan polos opuestos: una feminista empedernida frente a un autodenominado "gurú de la seducción" que comulga con estos valores machistas. Abaitua relaciona el incremento y normalización de este tipo discursos con el auge de la ultraderecha, pues considera que ha otorgado el respaldo necesario para "quitarse la máscara" a "gente que tenía miedo de decir lo que pensaba". "Creo que la homofobia, el racismo y el machismo siempre han estado ahí, pero que ahora, por desgracia, se están legalizando en partidos de extrema derecha", denuncia la actriz en una entrevista concedida a Europa Press.