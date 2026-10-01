Archivo - Susana Abaitua se obsesiona con la desaparición de dos niñas en el tráiler de Infamia, que ya tiene fecha en HBO Max - WARNER BROS. - Archivo

MADRID 1, (CulturaOcio)

Tras su paso por la sección oficial del South International Series Festival de Cádiz, Infamia, la serie protagonizada por Susana Abaitua, llegará a HBO Max el 13 de noviembre. La plataforma ha lanzado el tráiler de la ficción basada en el éxito literario homónimo de Ledicia Costas, que sigue a Emma Cruz, una abogada obsesionada con una desaparición que ocurrió hace dos décadas.

"Nos reunimos un año más para recordar a Sofía y Blanca", dice una voz al inicio del adelanto. Se trata de dos niñas que desaparecieron hace 20 años, dejando en el pueblo de Ura "un vacío imposible de llenar, una herida que no puede sanar".

Cuando Emma llega al pueblo y se entera de la tragedia, se vuelca por completo en su investigación, lo que propicia el reencuentro con su progenitora. "¿No puede una hija querer ver a su madre?", pregunta el personaje de Abaitua mientras el interpretado por Ane Gabarain le da la espalda, evidenciando la tensión entre ambas.

Emma recurre a ella para averiguar más detalles sobre el suceso, en el cual los padres de las menores afirman que los responsables "están aquí, fingiendo ser buenos vecinos". El avance concluye con la protagonista preguntándole por qué le ocultó lo sucedido, a lo que su madre responde: "No me gusta hablar de niñas muertas".

"Emma Cruz (Abaitua) es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable.

En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz", adelanta la extensa sinopsis de la producción que cuenta con un total de seis episodios.

El reparto de este thriller, dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, está formado, junto a Abaitua y Gabarain, por Jorge Bosch (Rapa), Jon Olivares (Patria), Iñigo Gastesi (Contratiempo), Iñigo Azpitarte (Handia), Eva Llorach (El cuerpo en llamas), Asier Oruesagasti (Akelarre), el nominado al Goya Kandido Uranga (Maspalomas), y la colaboración especial de Luis Gnecco (Los dos papas).

Infamia cuenta con un guión de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas. En cuanto a la banda sonora, corre a cargo de Aitor Etxebarria (El cuerpo en llamas) y del montaje Vicky Lammers (La infiltrada). La canción original titulada Memoria ha sido compuesta e interpretada por Leiva.