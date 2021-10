El Superman negro de Michael B. Jordan ya tiene guionistas

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva serie de HBO Max en la que Michael B. Jordan interpretará a una versión negra de Superman, llamada Val Zod, ha confirmado a sus guionistas.

El medio Deadline ha anunciado que Darnell Metayer y Josh Peters serán los responsables de firmar el libreto de esta ficción, cuya fecha de estreno es aún desconocida.

Aunque sus nombres solo están asociados a dos proyectos, la serie BMF y la nueva entrega de la saga Transformers, Rise of the Beasts (El despertar de las Bestias), dentro del sector son conocidos por haber vendido otros títulos que aún no se han llegado a producir, como American Snow, o el biopic sobre Hannibal el Cartaginés, que ha sido desarrollado para Ridley Scott.

La ficción protagonizada por Michael B. Jordan es el segundo título que DC está preparando en torno a un Superman negro. J.J. Abrams también se encuentra desarrollando un reboot del Hombre de Acero, escrito por Ta-Nehisi Coates, que estará protagonizado por un actor no caucásico.

Cabe además señalar además que el personaje sobre el que tratará la serie de HBO Max no es el mismo que los espectadores han visto anteriormente en el cine. No se trata de Kal El/Clark Kent, sino de otro kryptoniano llamado Val Zod que, en la Tierra-2, fue el único superviviente de la destrucción de su planeta y que, como el popular superhéroe, también se refugió en el planeta Tierra de su Universo.

Aunque de momento no hay fecha de estreno para esta ficción, los fans podrán hacer más breve la espera con Peacemaker, la primera serie original de HBO Max dentro Universo Extendido DC, que llegará a la plataforma en enero y que estará protagonizada por John Cena.