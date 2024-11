MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

The CW está emitiendo la temporada 4 de Superman & Lois, que será la última. En su séptimo episodio, la serie ha sorprendido con un impactante giro, una decisión de Clark Kent que cambia por completo el legado del personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 2x07, Clark Kent revela su identidad como Superman en directo en televisión. En un restaurante de Smallville, Emmitt intenta que Clark revele públicamente su identidad secreta y, al no hacerlo, dispara al superhéroe.

Esto pone a Clark en una situación difícil, ya que no revelar su identidad y parar a Emmitt podría poner en peligro a gente inocente. Es por eso que Superman muestra su traje, que desvía la bala, desvelando así quién es realmente.

Después del incidente en el restaurante, Clark habla con su familia sobre la posibilidad de revelar la identidad de Superman al mundo. Clark acepta una entrevista con el Daily Planet, donde aparece en pantalla sin el traje de Superman y habla sobre su vida como superhéroe.

La secuencia ha dejado en shock a los fans, que han compartido sus opiniones en X. "Un movimiento atrevido. Solo el tiempo dirá si fue la decisión correcta", apuntó un internauta. "Este es el live action de Superman más importante de todos los tiempos", valoró otro fan.

"Necesitaba en vena un capítulo como el 4x07 de SupermanA&Lois. Un momentazo icónico para el personaje. De nuevo, esta serie nos regala uno de los mejores momentos de Superman live action", reza otro post. "Prometieron hacer algo nunca antes visto en las apariciones en pantalla del personaje... Y lo hicieron", se puede leer en la red social.

"No puedo dejar de pensar en esta escena de Superman&Lois de anoche. Clark sabe que está luchando por mantener su identidad en secreto y sabe que tiene que revelarla. No para demostrar que ese cobarde tenía razón, sino porque eso es lo que haría Superman, para proteger a esas personas", comentó otro usuario.

Además, muchos usuarios alabaron la interpretación de Tyler Hoechlin. "Si alguien necesita convencerse de la grandeza de Tyler Hoechlin como Superman, enséñale el episodio de esta semana de Superman&Lois; puede que sea su mejor interpretación hasta ahora. Muchos grandes actores han interpretado a este personaje a lo largo de los años, pero lo diré de nuevo: Tyler Hoechlin es mi Superman", apuntó un fan.

"Mi Superman favorito para siempre", señala otro post. "¿Estamos todos de acuerdo en que Tyler Hoechlin es el mejor Superman moderno?", planteó otro internauta.

