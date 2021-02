Superman & Lois arranca con una importante muerte en el 1x01

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El primer episodio de 'Superman & Lois' ha sido el de las grandes revelaciones. Tras conocerse la identidad de The Stranger, una terrible tragedia llega a la familia Kent-Lane con la muerte de un personaje importante e icónico de los cómics. Una pérdida que marcará el devenir de los siguientes capítulos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de la muerte de Martha Kent, la madre del Hombre de Acero, quien muere tras sufrir un derrame cerebral. Un trágico hecho que deja huella en Superman, especialmente porque, antes de morir, Martha le da un importante consejo familiar que, efectivamente, acaba marcando mucho al superhéroe.

Tras evitar un incidente en una planta nuclear, Clark llamó a su madre. Además de elogios, Martha no dudó en recordarle que, a pesar de ser un superhéroe, debe hacerse cargo de su familia y estar pendiente de ella. "Sé que estás muy ocupado, pero, realmente, necesitas estar más cerca [de nosotros]", dijo.

"Mamá, tengo responsabilidades con el mundo como tú sabes quién", le respondió Clark, a lo que su progenitora le replicó: "Bueno, tienes una mayor responsabilidad con tu familia, como padre. Los niños necesitan a su lado a un hombre fuerte, cariñoso y vulnerable, como fue tu padre contigo. Solo los tienes por un tiempo, luego se marchan a conocer mundo. Tienes que estar presente".

Aunque Superman le vuelve a responder, diciendo que lo está intentando y que teme decepcionar a sus hijos. "¿Tan complicado fue siempre para ti y para papá?", le pregunta. "Vuestras vidas son mucho más complicadas que las nuestras. [...] Además, la vida [en Metrópolis] es un poco diferente a la de Smallville, ¿recuerdas?", añadió Martha con un tono que preocupó a Clark.

Esta fue la última conversación entre madre e hijo. Poco después, el doctor Frye llama a Clark informándole que él encontró a Martha tras sufrir el derrame. El Hombre de Acero va lo más rápido que puede para estar con su madre, pero ella murió poco después de su llegada, sin que pudieran tener otra conversación.

"Justo antes de morir, la escuché decir algo mientras volaba aquí", le comentó Clark a Lois más tarde. En un flashback, puede verse que Martha le susurró a su hijo que era "hora de volver a casa", una frase que le hace replantearse a Superman varias cosas.

Y la consecuencia más directa es que el matrimonio decide mudarse, dejar Metrópolis e instalarse en Smallville. Gracias a Lana Lang, Clark y Lois descubren que Martha era una auténtica superheroína para el pueblo, al ayudar a una familia para evitar que les desahuciasen después de que se endeudasen debido a un tratamiento para luchar contra el cáncer, además de guardar dinero para la universidad de sus nietos.

Aunque instalarse en Smallville le permite a Clark poder ayudar a su hijo Jordan a controlar sus poderes, este cambio de ciudad a pueblo no se hubiera producido de no ser por la muerte de Martha. Ahora bien, la advertencia de la mujer, de que el Hombre de Acero no descuide sus labores como marido y padre, podría ser uno de los principales temas que se aborde en esta primera temporada.