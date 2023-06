Succession: Jeremy Strong confirma un final alternativo mucho más trágico para Kendall

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Tal y como había ocurrido en las temporadas anteriores, el final de la cuarta y última entrega de Succession dejó un desenlace sorprendente. En los instantes finales del episodio, se muestra el destino de cada uno de los tres hermanos Roy (al margen de Connor). Uno de ellos ha comentado que llegaron a grabar un final alternativo para él.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de Jeremy Strong, que interpreta a Kendall. El eterno aspirante a heredar el imperio de su padre sufría su última derrota cuando lo tenía todo a favor. Por la decisión in extremis de Shiv, Ken no se convierte en CEO de Waystar Royco y la empresa pasa a formar parte de la compañía sueca GoJo. El mayor de los tres hermanos, devastado, deambula sin rumbo por Nueva York.

Al final, llega a la orilla del océano, sentándose en un banco y mirando al horizonte, sabiendo que ha perdido para siempre su gran propósito vital. En su intervención en el podcast oficial de Succession, Strong confesó la escena alternativa que rodaron, que nunca llegó a emitirse y que daba un cierre aún más trágico a su personaje.

"Me senté en el banco y sentí que no había ningún lugar...que no había vuelta atrás. Miré las olas, había mucho viento ese día, hacía mucho frío y había una pieza de metal resonando. Era un sonido terrible, y no podía soportarlo. Me puse de pie y caminé lentamente hacia la barrera que estaba allí y la sobrepasé. Realmente no sabía lo que planeaba hacer, y el actor que interpretaba a Colin [Scott Nicholson] me veía y corría para impedirme hacerlo", detalla Strong.

Por tanto, por la cabeza de Jesse Amstrong, creador de la serie, sí que pasó la idea de hacer que Kendall se suicidara, o al menos que lo intentara. Algo que se relaciona con el momento en el que Shiv, instantes antes, le dice que va a votar en su contra, a favor de la venta: "Siento que si no se me permite hacer esto, entonces creo que ya está, que me moriré".

Esa escena del intento de suicidio no pasó el corte, algo que Strong celebra. "Estoy seguro de que la elección de Jesse es mejor. Creo que ves la intención en el personaje", sugiere el actor, cuyo papel ha sido muy aclamado desde la primera temporada de la serie. Así, parece que la vida de Kendall seguirá, aunque siempre marcada por no haber podido mantener la empresa de su padre, su objetivo desde que era un niño.