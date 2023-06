¿Habrá temporada 5 de Succession o spin-off?

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Succession, una de las series de televisión más aclamadas de los últimos años, ha finalizado en su cuarta temporada. Con el problema de la sucesión de Waystar Royco, el enorme conglomerado de medios fundado y administrado por el patriarca Logan Roy, zanjado, la pregunta es si habrá alguna nueva entrega en el futuro o alguna serie relacionada. Una cuestión que ha resuelto la responsable de ficciones de drama de HBO, Francesca Orsi, dando además una respuesta sorprendente.

En una entrevista concedida a Deadline, la ejecutiva se pronunció acerca del futuro de la serie creada por Jesse Armstrong y dejó bien claro que, por el momento, no hay ningún proyecto futuro relacionado con ella. "No, no en este momento", indicó acerca de la posibilidad de una nueva temporada, a la vez que también desmentía los rumores sobre un spin-off de algún personaje. "Sé que se ha hablado de spin-offs, pero no, en absoluto", zanjó.

Orsi cierra así la puerta a posibles nuevas ficciones del universo Succession en el futuro, ya que no cree que ninguno de sus excéntricos personajes tenga algún arco que cerrar. "Nunca digas nunca, pero según mi instinto y basándome en una serie de conversaciones sobre la evolución de Succession y estos personajes, en este momento, no hay intención de dar un giro a ninguno", ha explicado la productora ejecutiva de HBO.

A pesar de que, por lo que parece, no va a haber más series con los personajes de Succession, Orsi sí ha dejado claro que desea trabajar más con su creador, Jesse Armstrong, en el futuro y que no puede esperar para conocer su próximo proyecto. "Jesse, en caso de que vuelva a hacer una serie, creo que será totalmente original. Si se basa en la propiedad intelectual o no, no estoy segura, pero será una serie nueva, una idea totalmente nueva", ha indicado acerca del próximo proyecto del productor y guionista británico.

Según ha afirmado la responsable de la cadena, después de la huelga de guionistas mantendrá una reunión con Armstrong para debatir acerca de futuras ficciones que unan de nuevo a HBO y el creador. "Quizá me entristezca no tener la oportunidad de construir algo con él, al menos por ahora. No estoy segura de lo que va a hacer a continuación, y estoy deseando sentarme con él después de la huelga de guionistas y ver lo que le gustaría hacer", ha explicado Orsi.