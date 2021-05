Stranger Things 4: Nuevas imágenes del rodaje auguran un funesto final para la temporada 4

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos por la pandemia de coronavirus, el rodaje de la temporada 4 de Stranger Things sigue en marcha. Y desde el set se han filtardo nuevas imágenes en las que se puede ver a varios miembros del equipo rodando en el cementerio de Hawkins.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por el usuario @StrangerNews11. "Algo grande está pasando en el cementerio de Hawkins", apunta la publicación, que señala que estas imágenes podrían pertenecer a la grabación de una de las escenas finales de la temporada.

SOMETHING "MASSIVE" IS HAPPENING AT HAWKINS CEMETERY...😱



NO NEW PHOTOS, COULD BE ONE OF THE LAST SCENES OF THE SEASON. pic.twitter.com/D7Ji0YxU2m