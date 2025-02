Stranger Things 5: Esto es lo que ocurre si llamas número del cartel de la desaparición de Once (Eleven)

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en 2025. Mientras tanto, la compañía ya ha confirmado que uno de los personajes principales, Once (Eleven), desaparecerá misteriosamente en Vanishing of... (La desaparición de...), el segundo de los episodios cuyos títulos se filtraron recientemente.

El servicio de streaming dio más detalles publicando un cartel de 'adolescente desaparecida' con la fotografía del personaje encarnado por Millie Bobby Brown y un número de teléfono: 765-303-2020, al que se puede llamar. Pero... ¿Qué ocurre al marcarlo?

En la imagen publicada por Netflix aparece el retrato robot de Once hecho en una comisaría con el nombre que Jim Hopper le dio al adoptarla: Jane Hopper. El texto del cartel indica que su desaparición se produjo en Hawkings y la recompensa por cualquier tipo de información, así como el número de teléfono auténtico para proporcionarla: 765-303-2020.

Who’s *really* looking for Jane Hopper? You’re not ready for what’s to come in Stranger Things 5 #NextOnNetflix pic.twitter.com/Zql24JRxaS

Entonces... ¿qué ocurre si alguien marca este número?

Al llamar, los usuarios escucharán un mensaje de voz del departamento de Policía de Hawkins que reza lo siguiente: "Gracias por ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente bajo confinamiento. Para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, el Equipo de Emergencias de Hawkins está trabajando en estrecha colaboración con la Policía para localizar a las personas desaparecidas, siendo Jane Hopper una de las prioridades. Le pedimos, como ciudadano responsable de Hawkins, que nos brinde su colaboración en la búsqueda para encontrarla".

If you call the phone number that's on El's missing poster you get a voice mail from Hawkins PD! I tried it myself and it works!



+1 (765)-303-2020pic.twitter.com/996GkbKt1S