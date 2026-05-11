Stephen King se rinde ante la adaptación de la BBC de esta inquietante obra literaria: "Es extraordinaria" - BBC

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Stephen King tiende a ser muy crítico cuando se trata de dar su opinión sobre películas o series, especialmente cuando se trata de una adaptación suya. No obstante, el autor de El resplandor, (Eso) o La niebla ha dictado sentencia ante una angustiosa miniserie que triunfa en streaming.

Se trata de la adaptación televisiva de la novela de William Golding, El señor de las moscas, que se acaba de estrenar en España en Movistar Plus+. "Tenía mis dudas, pero es una obra extraordinaria. Captura todo el horror y el misterio de unos niños perdidos que se adentran en... bueno, eso ya lo decides tú", afirmó King en X.

Los cuatro episodios de esta miniserie de la BBC, del relato de Golding, centran su trama en un grupo de escolares ingleses que, tras un accidente de avión, terminan en una isla desierta del Pacífico. A pesar de que intentan organizarse para sobrevivir, sin adultos a su alrededor, no tardan en aflorar el salvajismo y la brutalidad entre los jóvenes, dando lugar a aterradoras amenazas y a una violencia tan salvaje que los divide en tribus, desatando luchas por el poder.

LORD OF THE FLIES (Netflix): I had my doubts, but it's remarkable. Captures all the horror and mystery of lost children descending into...well, you decide. — Stephen King (@StephenKing) May 5, 2026

UN ANÁLISIS SOBRE LA CONDICIÓN HUMANA

Golding reflejó en El señor de las moscas, obra que ha sido adaptada al cine en dos ocasiones, la última en 1990, un inquietante análisis sobre la rapidez con la que los seres humanos ceden al lado oscuro de su naturaleza y cómo la ausencia de normas sociales acelera ese proceso.

La serie, primera adaptación a la pequeña pantalla del relato de Golding, está creada por Jack Thorne, cocreador del aplaudido drama Adolescencia. Lox Pratt, Winston Sawyers, David McKenna, Ike Talbut, Thomas Connor, Cornelius Brandreth, Noah Flemyng, Cassius Flemyng, Tom Goodman-Hill y Tom Page-Turner son los protagonistas.