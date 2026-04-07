Perturbador tráiler del remake de El señor de las moscas, la nueva serie del creador de Adolescencia en Netflix - NETFLIX

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 4 de mayo desembarcará en Netflix El señor de las moscas, con Jack Thorne, cocreador del aplaudido drama Adolescencia, como showrunner. Para ir calentando motores hasta su estreno, la compañía ha lanzado un perturbador tráiler de esta nueva adaptación que traslada a la pequeña pantalla la novela homónima de William Golding.

"El cielo está oscureciendo y la bestia se encuentra al acecho", afirma el joven Jack (Lox Pratt) al inicio del adelanto, mientras se mueve con cautela por la jungla. Seguidamente, un flashback muestra el terrible accidente de avión que lo llevó a él y a sus compañeros de colegio supervivientes hasta la isla desierta en la que intentan sobrevivir a toda costa.

"¿Hola? ¿Hola?", dice Piggy (David McKenna) al recuperar la consciencia después del accidente y despertar en la jungla, mientras una mosca se posa en su mejilla. "¿Estabais todos en el avión?", preguntan varios escolares británicos a Piggy y los demás, a lo que este responde afirmativamente y que están intentando averiguar dónde se encuentran exactamente.

Lord of the Flies, the first television adaptation of William Golding’s dystopian classic, is coming to Netflix in the US on May 4.



Adapted for television by Adolescence co-creator Jack Thorne. pic.twitter.com/liBltwYVzG — Netflix (@netflix) April 6, 2026

"No pueden valerse por sí mismos, Jack", asegura Piggy, acompañado de Ralph (Winston Sawyers), al desconcertado joven. Sin embargo, las tensiones pronto afloran entre ellos, dando lugar a aterradoras amenazas y a una brutalidad tan salvaje que los divide en tribus, desatando luchas por el poder mientras la locura se apodera de todos, especialmente de Jack.

Creada por Thorne, la serie El señor de las moscas -adaptada previamente a la gran pantalla en dos ocasiones, la última en 1990- cuenta en su elenco con Ike Talbut, Thomas Connor, Cornelius Brandreth, Noah Flemyng, Cassius Flemyng, Tom Goodman-Hill y Tom Page-Turner, entre otros. Los cuatro episodios de la ficción están dirigidos por Marc Munden (Utopía).