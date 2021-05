Star Wars La Remesa Mala revela el origen de los letales Death Troopers del Imperio

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Star Wars: La Remesa Mala continúa explorando la historia de la Fuerza Clon 99 en los momentos posteriores a la devastadora Orden 66 de Palpatine y la instauración del Imperio. Un momento del timeline galáctico conocido como los Tiempos Oscuros, en el que los soldados imperiales cambiaron definitivamente, y que también fue el origen de los temibles Death Troopers.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En La Remesa Mala, las Guerras Clon han terminado, y el recientemente resurgido Imperio busca abaratar costes sin por ello dejar de tener soldados eficientes. En este contexto, el cada vez más poderoso Trakin manda detener la fabricación de clones en Kamino, ya que es más barato el reclutamiento obligatorio de civiles que la tecnología de clonación.

Con todos los soldados clon dominados por un biochip implantado en su cerebro, tan sólo la Fuerza Clon 99 sigue manteniéndose fiel al bando rebelde. Todos salvo Crosshead, al que sí aparece influir el parámetro de la Orden 66 y, tal y como revela el episodio 1x03, es el encargado de capitanear el primer escuadrón de las tropas de élite de reclutas, el germen de los que más tarde serán los soldados más temidos del Imperio, los conocidos como Death Troopers.

Caracterizados por llevar una armadura completamente negra y un distorsionador de voz, los Death Troopers aparecieron por primera vez en Rogue One, y no hay que confundirlos con los Dark Troopers de The Mandalorian, droides de alta tecnología casi indestructibles. Esta fuerza de asalto es utilizada por el Imperio cuando quiere llevar a cabo acciones devastadoras sin dejar huella de ello.

En el episodio 3 de The Bad Batch se presenta a los cuatro Death Troopers originales, reclutados en los confines de la galaxia. Unos soldados fieros y sin piedad que están deseando demostrarle su valor al Imperio y al Emperador Palpatine. Su primera misión exterminar el campamento rebelde de Saw Guerrera que la Fuerza Clon 99 se negó a atacar.

La gran diferencia entre los soldados clon y los Death Troopers es que los oscuros son guerreros que se han alsitado por voluntad para servir al nuevo Imperio, y que bajo las órdenes de Crosshair se están convirtiendo en asesinos despiadados y letales.

Mientras que los Stormtroopers son poco más que carne de cañón en la franquicia Star Wars, y generalmente sirven para retrasar a los héroes más que para detenerlos, cuando los Death Troopers aparecen las muertes están aseguradas.

Hacer de Crosshair el primer Death Trooper también agrega una nueva y oscura capa de leyenda a los soldados de élite mostrando a los fans más en profundidad hasta dónde llega el implacable impulso fascista del nuevo Imperio de Palpatine, con soldados dispuestos a sacrificar su humanidad para llevar a cabo sus despiadadas órdenes.

El episodio 4 de La Remesa Mala se estrena en Disney+ el viernes 23 de mayo.