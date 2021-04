Star Wars: ¿Estará Jar Jar Binks en la serie de Obi-Wan Kenobi?

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del Universo Star Wars que verá la luz en Disney+, está a punto de iniciar oficialmente su rodaje. El estudio desveló recientemente el reparto de la ficción y, aunque no se mencionó a Ahmed Best, muchos esperaban volver a ver a Jar Jar Binks en la producción. Sin embargo, el actor ya ha confirmado que no estará en la serie.

Tras desvelarse el elenco, Best felicitó a sus compañeros a través Twitter. Algunos usuarios comenzaron a especular sobre el regreso de Jar Jar Binks, pero el actor desmintió los rumores.

"Gracias por el amor, pero no estaré en esta serie, aunque me hubiera encantado ser parte de ella. Pero estoy muy contento de ver a gente a la que quiero mucho volver a estar juntos haciendo grandes cosas", respondió el intérprete.

Thanks for the love, but I will not be in this series. As much as I would’ve loved to be a part of it. But I’m ecstatic to see folks who I love dearly back together doing great things. https://t.co/5bzLq9yslh