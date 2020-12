Star Wars: Hayden Christensen vuelve como Darth Vader en la serie de Obi-Wan

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Darth Vader regresará al universo Star Wars. Con motivo de la presentación Disney Investors Day, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha anunciado que Hayden Christensen volverá a encarnar al villano en la serie de Obi-Wan que el estudio prepara para Disney+.

"Hayden Christensen regresa como Darth Vader, uniéndose a Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. La serie comienza 10 años después de los dramáticos eventos de La venganza de los Sith y llegará a Disney+", se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de la franquicia. Kennedy también anunció que el rodaje comenzará en 2021.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk