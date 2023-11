La SORPRESA post-créditos de Loki 2x05 que imita a Vengadores: Endgame

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de la segunda temporada de Loki ya se ha estrenado. La serie de Marvel para Disney+ está a punto de concluir. Y, a falta de tan solo un capítulo para el ansiado desenlace, la compañía ha optado por incluir una escena post-créditos que solo puede igualarse con la del filme más grande de la franquicia, Vengadores: Endgame.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el final del episodio, Loki se niega a seguir siendo un perdedor y dejar que el destino dicte su vida. Así, toma las riendas y consigue controlar el deslizamiento temporal, convirtiéndose en uno de los personajes más poderosos del UCM. Gracias a su nueva habilidad, viaja al pasado para arreglar el Telar Temporal en la AVT antes de que explote.

Con ese viaje en el tiempo, el episodio termina y da paso a la secuencia de créditos de siempre. Tras estos, llegan los créditos finales, ya con la pantalla en negro. Pero una vez que terminan, los espectadores más pacientes se han encontrado con una inesperada escena. O, mejor dicho, con un audio.

"¡Has muerto! Inserta la moneda, perdedor", dice una malévola voz con tono amenazante. En realidad, se trata simplemente de una broma por parte de Marvel Studios. Anteriormente en el episodio, Sylvie llevaba a Loki a un bar donde aparecía una máquina de recreativos de Zaniac!, la película que protagonizaba Brad Wolfe, el agente X-05 de la AVT, en el segundo capítulo de la temporada.

El mensaje que suena sería el de la pantalla de Game Over de la máquina recreativa. Su significado no va más allá, aunque sí que se ha convertido en la segunda ocasión en toda la historia del UCM en la que la escena post-créditos no cuenta con imagen, solo con sonido. La primera fue Endgame, donde se optó por incluir el sonido del martillo con el que Iron Man confeccionó por primera vez su traje en la película de 2008 que dio origen a toda la franquicia.

Con esta peculiar escena post-créditos, Loki iguala a la aclamada cinta antes siquiera de poner el punto y final a la serie. El sexto y último episodio de la segunda temporada se estrenará en Disney+ el 10 de noviembre en España, la noche del 9 en Latinoamérica.