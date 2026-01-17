Sophie Turner revela si regresará como Sansa Stark en la secuela de Juego de tronos - HBO MAX

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

George R. R. Martin confirmó a finales de noviembre que HBO tenía en marcha una secuela de Juego de Tronos. Sophie Turner ha roto ahora su silencio sobre el proyecto y la posibilidad de regresar en él como la hermana de Jon Snow Kit Harington): Sansa Stark.

"Enséñame el dinero", bromeó Turner en una entrevista con The Direct. "No sé, creo que sería difícil, pero también increíble volver a ello", añadió la actriz.

"Me siento muy satisfecha con el modo en que Sansa cerró su historia en Juego de Tronos, y nadie más parecía estar verdaderamente contento con su final. Creo que el mío fue un buen desenlace, así que no sé si podría volver a retomarlo", recordó Turner, que protagonizará la serie de Amazon Prime Video, Steal, y desembarcará en la plataforma este 2026.

Y es que la hija mayor de Ned Stark se alzaba como Reina en el Norte al final de Juego de Tronos. "Quizás sería una alegría enorme, o quizás sería intentar aferrarse a algo que en su día fue mágico y que ahora es imposible de recrear", prosiguió. "Tendría que ver el guion", argumentó Turner sobre un posible regreso al papel de Sansa Stark en la secuela.

Más allá de la confirmación por parte de Martin acerca de la secuela de Juego de Tronos, HBO ha centrado sus esfuerzos en ampliar el universo de Juego de Tronos a través de diferentes precuelas, varias de las cuales siguen en desarrollo. Más allá de La Casa del Dragón, cuya tercera temporada llegará en verano de 2026, y de El Caballero de los Siete Reinos, cuya segunda temporada está prevista para 2027.

Además, Martin confirmó en junio de 2024 que continúan trabajando en la serie sobre la reina Nymeria, titulada 10.000 barcos, con Eboni Booth como nueva guionista. A esto se suman también otros proyectos, como la Conquista de Aegon, La Serpiente Marina, centrada en Corlys Velaryon, y otra ambientada en el imperio de Yi Ti. Por otro lado, cabe recordar que HBO también tenía planeada una secuela centrada en Jon Snow, protagonizada por Kit Harington, que terminó siendo descartada.

En cualquier caso, habrá que esperar para saber si una secuela de Juego de Tronos llega finalmente a materializarse y, de hacerlo, quiénes serían sus protagonistas. También queda en el aire la posibilidad de que, además de Turner, otros miembros del reparto original terminasen retomando en ella a sus personajes, como es el caso de Maisie Williams, que ya se mostró abierta a volver a interpretar a Arya Stark, cuyo arco concluyó con su partida para explorar el oeste de Poniente al final de la serie.