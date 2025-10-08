Estas son las obras de Goya que aparecen en la intro de la temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon continúa su andadura en AMC+, con su quinto episodio ya disponible. Ambientada y rodada en España, esta nueva entrega refleja esa conexión con el país ya desde sus títulos de crédito rindiendo homenaje a Goya. Algo que, sin duda, no habrá pasado desapercibido para los espectadores españoles, pero, ¿a qué obras en concreto hace referencia el spin-off en sus créditos?

Inspirados en las Pinturas negras, la serie de 14 obras murales de Francisco de Goya, los créditos iniciales de la serie reinterpretan el imaginario del pintor con una estética oscura que refuerza esa atmósfera de un mundo en descomposición que caracteriza a la franquicia. Las imágenes, acompañadas de una versión acústica de la intro interpretada por una guitarra española, conectan el universo apocalíptico de The Walking Dead con la tradición artística de España.

La secuencia de créditos combina composiciones originales con reinterpretaciones de algunos de los cuadros más célebres del artista aragonés. Entre las obras que sirvieron de inspiración se encuentran El entierro de la sardina, El aquelarre, Visión fantasmal, La familia de Carlos IV y Ciudad sobre una roca, obra de Eugenio Lucas Velázquez originalmente atribuida a Goya y actualmente conservada en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York.

El retrato de Carol (Melissa McBride) toma como punto de partida La Señora Sabasa García, prestando especial atención a su mirada y expresión para transmitir el carácter fuerte del personaje. Tanto la imagen del caminante con el que arrancan los títulos de crédito como el retrato de Daryl (Norman Reedus) se inspiran en la obra Dos viejos comiendo sopa.

Otras imágenes, como la del callejón o la del puente, recrean paisajes físicos reales tratados con un estilo pictórico cercano al de Goya, con sombras profundas y pinceladas gruesas para reforzar ese ambiente sombrío.

The Walking Dead: Daryl Dixon ya ha estrenado cinco de los siete episodios que componen la tercera temporada de la serie. Los tres restantes verán la luz cada lunes hasta concluir con el séptimo, que se estrenará el 27 de octubre. Además, el spin-off ya ha confirmado su cuarta y última temporada que, compuesta de ocho capítulos, ya arrancó su rodaje el pasado mes de agosto y estará de nuevo ambientada en España.