The Acolyte spoilea el giro de Kelnacca, el wookiee Jedi, en su tráiler

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, presentó en el final de su segundo episodio a Kelnacca, un wookiee que es, además, un maestro Jedi, algo extraordinariamente poco habitual en la saga. El nuevo adelanto, sin embargo, parece haber revelado un nuevo giro en la trama de este personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La historia de The Acolyte sigue el camino de venganza de Mae, la joven acólita de un misterioso villano que le ha ordenado acabar con la vida de cuatro Jedi: la Maestra Indara, el Maestro Torbin, el Maestro Sol y el Maestro Kelnacca. Hasta ahora, la asesina ya ha cumplido sus dos primeros objetivos y el siguiente en la lista es el wookiee, que vive aislado en el planeta Khofar.

En el tráiler más reciente de la serie se ha dado el posible motivo por el que este Jedi decidió alejarse del resto de la Orden. Y es que, en un breve momento, se le ve en acción con su espada láser atacando nada menos que al Maestro Torbin. Dado que este último ya ha muerto, dicha escena ha de ser un flashback.

