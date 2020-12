Estas son las 10 series de Star Wars que estrenará Disney+

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Disney ha aprovechado su presentación ante sus inversores para anunciar una avalancha de nuevos proyectos. Muchos de ellos están centrados en sus franquicias más rentables: Marvel y Star Wars. En cuanto a la saga galácitica, y al margen de la nueva película que dirigirá Patty Jenkins, el futuro de la misma está en Disney+, con un total de 10 series ambientadas en el universo creado por George Lucas, entre las que se incluyen la serie de Ahsoka Tano y la muy esperada historia de Obi-Wan Kenobi.

En total, nuevas series se unirán en los próximos años a la exitosa The Mandalorian, cuya 3ª temporada ya fue confirmada. Personajes como Cassian Andor de Rogue One, el mítico Lando Calrissian y viejos conocidos como Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor o Hayden Christensen como Darth Vader volverán a la franquicia para continuar expandiendo el universo Star Wars.

Estas son las 10 series de Star Wars anunciadas en el Disney Investor Day 2020.

RANGERS OF THE NEW REPUBLIC (SIN FECHA DE ESTRENO)

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Ambientada dentro de la cronología de The Mandalorian, esta serie a modo de spin-off se centrará en un grupo de soldados especializados en atrapar a los criminales demasiado peligrosos para las autoridades. Contará con Jon Favreau y Dave Filoni, y su trama se mezclará con la de la serie de Ahsoka Tano y otras ficciones. No tiene fecha de estreno y no llegará, como pronto, hasta bien entrado el 2022.

AHSOKA (SIN FECHA DE ESTRENO)

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, fue presentada en The Mandalorian como una Jedi solitaria que prácticamente ha perdido la fe. En esa misma línea de tiempo se situará su aventura en solitario, que entrelazará su trama con The Mandalorian y Rangers of the New Republic de cara a un crossover de final de temporada.

OBI-WAN KENOBI (SIN FECHA DE ESTRENO)

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

La serie que más esperan muchos fans de de la saga, por fin se pone en marcha. Y no sólo eso, sino que contará con Hayden Christensen de nuevo como Darth Vader, que ejercerá como antagonista del personaje de Ewan McGregor. La historia se ambientará 10 años después de los trágicos eventos de La venganza de los Sith. El rodaje comenzará en 2021 y tampoco tiene fecha de estreno.

ANDOR (ESTRENO EN 2022)

Otro proyecto muy rumoreado que se hace oficial, la serie protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, el piloto rebelde de Rogue One. Anunciada por Disney como "una de sus series más ambiciosas", está creada por Tony Gilroy y se ha confirmado la participación del actor Stellan Skarsgard.

LANDO (SIN FECHA DE ESTRENO)

Otra de las grandes sorpresas es la serie en solitario de Lando Calrissian. El compañero de Han Solo ha sido interpretado por Billy Dee Williams y por Donald Glover en su versión joven. Por el momento Disney no ha revelado en qué época se ambientará la ficción.

THE ACOLYTE (SIN FECHA DE ESTRENO)

Presentada por Disney como "un thriller de misterio que llevará a los espectadores a galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del Lado Oscuro en los últimos días de la Alta República". The Acolyte es uno de los proyectos más interesantes, ya que por primera vez presentará una historia de Star Wars contada desde el punto de vista de los Sith.

THE BAD BATCH

Nueva serie de animación que narrará la historia de la Fuerza Clon 99. Su estética es mucho más adulta que las de otras series animadas, como Las Guerras Clon o Star Wars: Rebels.

STAR WARS: VISIONS (ESTRENO EN 2021)

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Antología de cortometrajes de animación para la que Disney ha contado con "los mejores creadores de anime japoneses del mundo''. Su temática no ha sido revelada, pero se estrenará en algún momento de 2021.

A DROID STORY (SIN FECHA DE ESTRENO)

Otro proyecto animado con el que Disney pretende seguir explorando los diferentes puntos de vista del universo Star Wars. Definida como "un épico viaje espacial de aventuras", la serie se centra en R2-D2 y C-3PO cuando se les encomienda la misión de entrenar a un nuevo droide.

THE MANDALORIAN (T3, ESTRENO EN 2021)

Antes incluso de que se estrenase la 2ª temporada, que no ha hecho más que aumentar su éxito entre el fandom, ya se confirmó una temporada 3 de The Mandalorian. Din Djarin y Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, seguirán con su odisea espacial en busca de alguien que pueda hacerse cargo de la educación del pequeño. Se espera que la ficción regrese a finales de 2021.