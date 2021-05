Sombra y Hueso: ¿Qué son exactamente las temibles criaturas del final de la serie de Netflix?

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

Sombra y hueso (Shadow and Bone), la nueva fantasía épica de Netflix, ha demostrado ser muy ambiciosa en cuanto a tramas se refiere. Mezclando pasajes de la trilogía de Grisha de Leigh Bardugo con la dilogía Six of Crows, la serie entremezcla los personajes del Grishaverse con el siempre presente mal de la Sombra y sus terroríficas criaturas. ¿Qué son exactamente los monstruos que aparecen al final del último episodio?

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tramo final del último episodio de Sombra y hueso, el General Kirigan, también conocido como el Oscuro (y revelado como el Hereje Negro original) logra expandir la Sombra gracias a la amplificación de los poderes de Alina. Aunque los protagonistas logran detenerlo, el villano logra expandir la Sombra hasta el punto de arrasar la ciudad portuaria de Novokribirsk.

Tras una tensa pelea, el Oscuro es atacado por los Volcra -los voraces demonios alados que él mismo creó hace siglos- que le arrastran a la Sombra en lo que parece una muerte segura. Pero Kirigan no ha dicho su última palabra.

Porque poco después emerge del Shadow Fold, con horrendas cicatrices en su cara, pero acompañado de unos nuevos monstruos que son capaces de seguirle más allá de la oscuridad. ¿Qué son exactamente estas nuevas criaturas?

En las novelas del Grishaverse existe un peligro aún mayor que los Volcra, los infernales seres conocidos como Nichevo'ya, que son más letales que sus compañeros alados ya que no tienen prácticamente ninguna de sus limitaciones. No sólo pueden existir fuera de la Sombra, sino que tampoco les daña ni la luz ni el fuego.

Un mordisco de los Nichevo'ya produce un dolor insoportable, y nunca llega a sanar del todo. Además, el Oscuro puede invocarlos allá donde esté, y por si eso fuera poco también es capaz de convertir a humanos en éstos despiadados demonios. Tan sólo la Invocadora del Sol puede eliminarlos con la habilidad conocida como el Corte.

Por suerte (para Alina y sus compañeros), el precio de invocar a los Nichevo'ya es alto para un Grisha. Mientras que los poderes de la Invocadora del Sol le dan salud y vitalidad, cuando Kirigan invoca a una de estas criaturas pierde un pedazo de su alma, lo que cada vez le debilita más y le convierte en un ser menos poderoso.

Por el momento, Netflix no ha confirmado la 2ª temporada de Sombra y hueso, pero a juzgar por el éxito de los primeros episodios, no hay duda de que pronto lo hará.