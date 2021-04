¿Habrá temporada 2 de Sombra y hueso en Netflix?

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

Sombra y hueso, adaptación de la popular saga de fantasía escrita por Leigh Bardugo, ha llegado a Netflix este viernes 23 de abril y los creadores ya han dejado caer que podría haber una segunda temporada. Aunque aún no hay nada confirmado, la autora Leigh Bardugo y el showrunner Eric Heisserer han asegurado que tienen varias ideas para rodar nuevos episodios.

"Tenemos planes", contó Bardugo a CBR. "No depende de nosotros si podemos ejecutarlos, pero tenemos muchos planes y muchos muchos libros que tienen mucho camino por recorrer. Pero, como mis lectores saben, me encantan los buenos momentos de suspense. Quiero que queden satisfechos en el final de la historia pero desesperados por más, así que creo que Eric lo logró bastante bien", añadió.

"Supongo que yo dije: 'Te reto a que no me des otra temporada, Netflix' ", agregó Heisserer. "¡Qué juego más aterrador!", contestó Bardugo. "Es un juego realmente aterrador, no creo que deba estar haciendo eso, pero aquí estoy", insistió Heisserer.

"Fuerzas siniestras conspiran contra la cartógrafa huérfana Alina Starkov cuando desata un poder mágico capaz de cambiar el destino de su mundo, asolado por la guerra", reza la sinopsis de la serie, basada en la saga de novelas 'Grishaverse', cuyos títulos han sido best-sellers a nivel internacional.

Ante el acecho de la monstruosa amenaza de la Sombra, Alina es arrancada de su entorno familiar para entrenarse y formar parte de los Grisha, un ejército de élite integrado por soldados mágicos. Pero, mientras se deja la piel para perfeccionar sus poderes, descubre que aliados y enemigos pueden ser uno y lo mismo, y que nada es lo que parece en ese espléndido mundo.

Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey y Ben Barnes como el General Kirigan protagonizan la serie, cuya primera temporada consta de ocho episodios.