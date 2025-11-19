Archivo - El final de El cuco de cristal, explicado: ¿Quién mata a ((SPOILER)) y por qué Clara sonríe al lobo? - JULIO VERGNE/NETFLIX - Archivo

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de La chica de nieve y su secuela, El juego del alma, la nueva adaptación de la obra de Javier Castillo no ha decepcionado, y es que El cuco de cristal, que se estrenaba hace apenas una semana, se ha colocado en lo alto del top 10 de series más vistas en España.

A lo largo de sus seis episodios, la ficción sigue a Clara (Catalina Sopelana), una joven residente de medicina que, tras sobrevivir a un infarto gracias a un trasplante de corazón, decide investigar quién era el donante y viaja a Yesques, un pueblo marcado por extrañas desapariciones. Tras el secuestro de un bebé, Clara pronto se ve inmersa en los oscuros secretos y la red de tragedias que rodeaban a su salvador.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros compases del sexto y último episodio de El cuco de cristal, tras pasar la noche con Juan (hermano de Carlos, el donante), Clara se encuentra con un desorientado Gabriel en la calle. Cuando ve que el anciano sujeta una máscara con plumas, entiende que es el responsable de la desaparición del bebé y comienza a perseguirle, avisando a Juan de sus intenciones.

Gabriel consigue reducir a Clara y la lleva a su cabaña, dejándola maniatada y ensangrentada. El hombre recibe entonces una llamada de su sobrino, Rafa, quien le pregunta si ha secuestrado a la joven y le pide que la libere, pero este finge no saber nada. Rafa accede a ir a la cabaña con Juan y ambos llegan justo a tiempo para salvar a Clara, que estaba huyendo de Gabriel por el bosque.

Rafa mata a Gabriel, pero se hace patente que este no era el único asesino de Yesques. Cuando Clara está a punto de volver a Madrid, ella y Marta reciben la visita de Rafa. Casi de forma casual, sale a relucir la relación que tenían Rafa y Carlos, el primero era padrino del segundo y le solía llamar "aguilucho", un mote que enseguida resuena en Clara, ya que, aunque cuando estaba secuestrada por Gabriel no pudo escuchar quién lo llamaba si que llegó a distinguir que el hombre se refería a su interlocutor por ese mismo apodo.

"Rafa, una cosa. Los estiramientos que hizo tu tío en el bosque con el bebé... ¿Puede ser que tu tío se los enseñará a Carlos?", inquiere Clara que ante la negativa del agente vuelve a preguntar: "¿Entonces se los enseñaste tú? Es lo que tiene más sentido, ¿no? Tu tío te los enseñó a ti y tú a Carlos".

"Eso no puede ser, Clara. Porque Rafa no hablaba con su tío", interfiere el personaje de Itziar Ituño. "Aguilucho... Estoy segura que escuché eso", insiste la joven protagonista que después pasa a acusar directamente al Rafa: Fuiste tú? ¿Eres tú el que le llamó? ¿Hablaba contigo?" "¿Esto es lo que quieras?", replica el agente que saca su pistola y obliga a ambas sentarse en la mesa.

"YO MATÉ A SILVIA LUNA"

Pero en lugar de asesinarlas... un "cansado" Rafa confiesa sus crímenes: "Yo maté a Silvia Luna. La violé y luego la maté. Es que no sé cómo explicarlo. Mi tío me ayudó a deshacerme del cuerpo de Silvia. Miguel lo descubrió... No sabía qué hacer y le disparé".

Aunque Gabriel mató a la mayoría de personas, Rafa no solo lo encubrió (en parte, después de que este le diera a entender que, además de su tío, era su padre) sino que él mismo cometió terribles crímenes, asesinando a Silvia y Miguel (su mejor amigo y padre de Carlos).

"¿Me has estado engañando todos estos años? ¿Has matado a Miguel? ¿A tu amigo? ¿Y cómo puedes seguir viviendo así?", dice Marta desolada. "No lo sé. Me he intentado matar muchas veces", replica atormentado el personaje de Iván Massagué. Es entonces cuando, llena de rabia, Marta le reclama que acabe con su vida "Rafa, mírame. Mírame. Mátate. Ahora", le dice en repetidas ocasiones.

El hombre parece incapaz y entonces la serie pasa a un plano exterior de la casa y es entonces cuando suena un disparo. La serie da a entender que, quien finalmente aprieta el gatillo es Marta, alegando luego ante la policía que fue en defensa propia, pero deja en el aire lo que sucedió entre los tres.

Al final del capítulo, cuando Clara está regresando de vuelta a Madrid, ve un lobo y sonríe. Gabriel y Rafa se consideraban a sí mismos lobos, depredadores naturales. No obstante, tras sobrevivir a sus maquinaciones, Clara ya no se ve como una presa, como aquel asustado cervatillo, sino que ella misma se ha convertido ya en una loba.