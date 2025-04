¿Qué Signica La Visión De Lochlan En El Final De The White Lotus 3?

¿Qué Signica La Visión De Lochlan En El Final De The White Lotus 3?

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

The White Lotus ya ha puesto punto final a las turbulentas vacaciones de los huéspedes del hotel. Y, para aquellos que han sobrevivido, su paso por Tailandia no les ha dejado indiferentes, como es el caso de Lochlan, el menor de los Ratliff, que en el último capítulo tuvo una visión que lo cambió todo para él.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como ya había anticipado el tráiler del último episodio, para evitar que vivan en la ruina ahora que van a perder toda su fortuna, Tim trató de envenenar a su familia añadiendo las semillas venenosas de una fruta a los cócteles que preparó para todos... excepto para Lochlan. No obstante, este acaba ingiriendo el veneno igualmente cuando, a la mañana siguiente, prepara su batido de proteínas en el mismo recipiente que contenía restos del cóctel envenenado de la noche anterior.

Tras sufrir graves dolores, mareos y vómitos, finalmente el joven colapsa al borde de la piscina, donde está a punto de morir justo antes de ser reanimado por su padre, que lo rescata de las garras de la muerte en el último momento.

¿POR QUÉ TIM NO QUIERE QUE LOCHLAN MUERA?

Desde que Piper manifestó a sus padres su deseo de quedarse en Tailandia en el centro de meditación, Tim tenía puestas sus esperanzas en ella como el único miembro de la familia dispuesto a renunciar a una vida adinerada. Sin embargo, cuando Piper cambia de opinión, Tim se da cuenta de que, efectivamente, el materialismo les corre por las venas a los Ratliff y que serían incapaces de perdonarle por privarles de la vida de lujos que siempre han tenido y que van a perder en cuanto regresen a casa.

Pero cuando Lochlan admite sinceramente ante su padre que sí sería capaz de vivir sin dinero, Tim decide excluirle del asesinato colectivo que planea para esa misma noche. Finalmente, la familia se despierta sin rastro alguno de que el veneno haya hecho efecto y van a desayunar sin percatarse de que, mientras tanto, Lochlan se debate con la muerte.

Momentos después, Tim se despierta y ve a su hijo inconsciente. Es entonces cuando grita auixilio, sin que nadie acuda a socorrelos, y, finalmente, logra despertar a Lochlan y salvarle de una muerte que parecía segura.

LA VISIÓN DE LOCHLAN

Justo antes de desmayarse, Lochlan se imagina a cada miembro de su familia excepto, por alguna razón, a su hermano Saxon. Momentos después, entra en una especie de trance y se visualiza a sí mismo en el fondo de una piscina, tratado de nadar hacia la superficie. Esta visión podría simbolizar cómo Lochlan se está debatiendo entre la vida y la muerte a medida que el veneno empieza a hacerle efecto.

En su visión, Lochlan logra aproximarse a la superficie, pero se detiene al ver a cuatro figuras misteriosas, de las que solo distingue las sombras, que le observan desde fuera. Algunos fans han aventurado que podría tratarse de los monjes del centro de meditación, pues Lochlan estaba dispuesto a quedarse allí con Piper para así, de paso, evitar la incómoda situación creada con su hermano tras su noche loca de sexo incestuoso.

"Creo que he visto a Dios", afirma Lochlan tras despertarse, probablemente refiriéndose a esas misteriosas figuras que atisbó en su trance. Aunque no llega a revelarse su identidad, no cabe duda de que causaron una gran impresión en él. De esta manera, mientras Piper se forzaba a sí misma a emprender un viaje espiritual en Tailandia, su hermano pequeño se embarcaba en el suyo propio sin haberlo planeado.