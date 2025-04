The White Lotus 3: Adelanto del último episodio explicado

MADRID, 1 Abr.

El octavo y último capítulo de la temporada 3 de The White Lotus se estrenará la noche del domingo en Estados Unidos y América Latina, mientras que a España llegará ya en la madrugada del lunes. Y como cada semana, la plataforma ha lanzado un adelanto del episodio que ofrece a los fans importantes pistas sobre cómo concluirán estas agitadas vacaciones en Tailandia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIEN SPOILERS))

Al contrario que en anteriores temporadas de The White Lotus, esta tercera entrega no se ha cimentado tanto en una sucesión de hechos impactantes en cada episodio, sino que ha optado por construir progresivamente la tensión entre los personajes, que ya parece a punto de estallar. Y el tráiler del último episodio de la temporada ha dejado algunas pistas sobre cómo será esta anticipada explosión.

EL BATIDO VENENOSO

Saxon, el hermano mayor de los Ratliff, ha estado la mitad de la serie pendiente de sus batidos de proteínas cada mañana. Este detalle se une en el adelanto a algo que ya se mencionó en el primer capítulo de la temporada, cuando la empleada del resort Pam menciona que tengan cuidado con una fruta venenosa que crece en los alrededores del hotel.

"Los lugareños lo llaman el árbol del suicidio", recuerda Pam a Timothy en el adelanto. Teniendo en cuenta que este personaje ya ha fantaseado no solo con suicidarse, sino también con matar a su esposa y a su hijo Saxon, y ahora que ya no tiene en su poder la pistola, la batidora en marcha que se puede ver en el tráiler no augura nada bueno.

LA OFERTA DE GREG A BELINDA

En el séptimo capítulo, titulado Instintos asesinos, Greg ofrecía a Belinda 100.000 dólares por su silencio. Ella rechazó el dinero, pero en este último episodio ambos volverán a reunirse, esta vez junto a Zion, que ya intentó convencer a su madre para que aceptara el soborno.

"No voy a hacerlo. Es una pérdida de tiempo", exclama Belinda, levantándose indignada para sorpresa de Zion. ¿Irá Greg tras ella para proteger su reputación?

¿ARRASARÁ UN TSUNAMI CON EL HOTEL?

Una escena de las olas del mar impactando violentamente contra la costa podría sugerir lo que algunos seguidores de la serie ya habían anticipado: que un tsunami llegue al hotel en el último capítulo.

Una de las muchas teorías sobre el final de la temporada vaticina que los disparos que se oyen en el primer episodio no estarían dirigidos a nadie, sino que serían balas disparadas al aire para avisar de la llegada de un tsunami.

Una tragedia que conectaría directamente con aquel sueño que tuvo Victoria Ratliff en el tercer episodio, titulado El significado de los sueños. Además, aún quedan varias cuestiones por resolver con respecto a este personaje. ¿Por qué lleva todas las vacaciones medicada? Muchos piensan que Victoria sabe más sobre su familia de lo que aparenta.

¿DELATARÁ GAITOK A VALENTIN?

Durante el séptimo capítulo, Gaitok ató cabos al reconocer a los amigos de Valentin como los autores del robo en el hotel. En el adelanto, puede escucharse lo que parece el inicio de una conversación sobre esto.

¿Acusará Gaitok a Valentin del hurto, con todo lo que ello conlleva? El personaje de Gaitok se ha caracterizado por su rechazo a la violencia y su firme sentido de la moral así que la gran preguntar ahora es: ¿Pondrá sus principios por delante incluso de su seguridad?

JIM VUELVE AL HOTEL

Al tiempo que Gaitok y Valentin cruzan miradas, el tráiler muestra a Sritala y su marido Jim Hollinger llegando al hotel. Esto implica, muy probablemente, un reencuentro entre Rick y Jim, en el que se podría desvelar la verdad sobre la muerte del padre de Rick. ¿De qué conoce Jim a su madre? ¿Podría ser en realidad el padre de Rick?

FRANK ESTALLA EN CÓLERA

Durante un breve instante, el tráiler revela a Frank en pleno ataque de ira, clavando un cuchillo en lo que parece un maniquí. A pesar de haber contado a Rick que había cambiado su vida y abandonado malos hábitos, el séptimo capítulo terminaba con ambos amigos de fiesta, bebiendo y drogándose... en el caso del personaje de Sam Rockwell sin ningún control.

¿Desvelará Frank su verdadero carácter? En el tráiler también se muestra el emotivo reencuentro de Chelsea y Rick tras su viaje pero, ¿qué pasó realmente aquella noche de fiesta descontrolada en Bangkok?

"Que paséis un maravilloso último día", desea Pam a los huéspedes del hotel. Pronto se sabrá si este será tan solo su último día de vacaciones o también el último día de sus vidas.