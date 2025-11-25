Tráiler de Y: Marshals, el spin-off de Yellowstone con Kayce Dutton en la línea de fuego

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Yellowstone continuará ampliando la historia del clan Dutton con la serie Y: Marshals, que llegará a CBS en marzo de 2026. Entretanto, un adelanto de este spin-off protagonizado por Kayce Dutton (Luke Grimes) muestra cómo el hijo de John Dutton y exmiembro de los SEAL emplea sus habilidades para luchar en primera línea de fuego contra el crimen en Montana.

"Luché todos los días para salir del camino hacia Yellowstone. He perdido a mis compañeros de equipo, a mis padres, incluso a mis hermanos", dice Kayce Dutton al inicio del adelanto. "Sé que a veces los hombres buenos tienen que hacer cosas malas, estoy intentando hallar un nuevo comienzo", añade el personaje de Grimes en medio de un páramo.

Seguidamente, el adelanto muestra al ex SEAL llegando a la escena de un crimen antes de incorporarse al equipo de Marshals en Montana. Instantes después, las imágenes revelan cómo el joven Dutton se enfrentará junto a sus nuevos compañeros a bandas de cowboys y escoria de la peor calaña, como los cárteles, sin dudar un segundo, poniéndose él mismo en la línea de fuego.

Es entonces cuando, a lomos de un caballo, persigue desde lo lejos sin que le vean a un coche. Una vez situado en buena posición, efectúa un certero disparo con su fusil, haciendo que vuelque. Segundos después, el conductor consigue salir a duras penas, gravemente herido, antes de que el vehículo explote, pero los Marshals se presentan para detenerlo. "Todos los Dutton nacen con un instinto asesino. Pero no eres un asesino, Kayce, eres un protector", le suelta Thomas Rainwater (Gil Birmingham) al joven.

"Con el rancho Yellowstone a sus espaldas, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los alguaciles federales de Estados Unidos, combinando sus habilidades como vaquero y Navy SEAL para llevar la justicia a Montana, donde él y sus compañeros de equipo deben equilibrar la familia, el deber y el alto coste psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra contra la violencia de la región", reza la sinopsis de Y: Marshals lanzada por CBS.

Cabe señalar que Y: Marshals no tiene por showrunner al creador de Yellowstone, Tom Sheridan, sino a Spencer Hudnut (SEAL Team). No obstante, Sheridan ejerce como productor ejecutivo junto con David C. Glasser. La ficción también cuenta en su reparto con Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means, además de con Mo Brings Plenty y Brecken Merrill como Tate, el hijo de Kayce Dutton.