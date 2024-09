De Shogun a The Bear: Todos los récords de los Emmy 2024

La 76.ª edición de los Premios Emmy, los galardones más codiciados en el mundo de la televisión, reunió a una gran constelación de estrellas en el Peacock Theater de Los Ángeles. Y en una velada con numerosos momentos memorables, en la que con 18 estatuillas Shogun se alzó como la gran triunfadora, destaca la cantidad de récords que se batieron, sobre todo, y gracias a la serie de FX, en materia de diversidad.

Shogun, el épico drama ambientado en el Japón medieval basado en la novela de James Clavell, partía como gran favorita en los premios anuales de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión con 25 candidaturas. La serie de FX, disponible en Disney+, ya se había hecho con 14 premios, batiendo así el récord a la serie con más galardones por una sola temporada, en los Creative Arts Emmy 2024, las categorías técnicas de los premios que se entregaron la pasada semana.

Y cumpliendo con los pronósticos, la aclamada ficción histórica reafirmó su triunfo con otros cuatro galardones principales la pasada noche, estableciendo así en 18 Emmy su impresionante récord. Una cifra que la convierte en la serie con más galardones en una única temporada, serie con más premios en su primera temporada y serie de drama con más Emmy en una temporada. Rconocimientos entre los que se incluye el de mejor serie dramática y convirtiéndose en la primera producción en habla no inglesa en lograr este galardón.

Entre las victorias de Shogun, cabe destacar también la de Anna Sawai como mejor actriz en una serie dramática por su papel como Lady Mariko, convirtiéndose en la primera intérprete asiática en ganar en dicha categoría. En declaraciones a Variety, Sawai había reflexionado ya sobre el impacto de su personaje en las mujeres japonesas, poco acostumbradas a verse representadas como individuos fuertes y activos en la pantalla.

"En Japón, vemos personajes así; pero en los medios occidentales, era la primera vez que leía un guión en el que daba la sensación de que ella no estaba marginada. Vemos su vulnerabilidad, pero también su fuerza. La vemos encontrar su voz. Creo que si hubiera visto personajes como Mariko en la pantalla mientras crecía, me habría formado de otra manera", explicó entonces.

Por su parte, Hiroyuki Sanada, que en la serie de FX encarna a Lord Toranaga, no ha sido el primer intérprete asiático en hacerse con el galardón a mejor actor en una serie dramática, honor que corresponde a Lee Jung-ja, que se alzó con el premio en 2022 por El juego del calamar, sino el segundo. En todo caso, Sanada sí ha sido el primer actor japonés en triunfar en la mencionada categoría y además su victoria ha sido doble, puesto que también ha producido la ficción.

FX ROMPE LA HEGEMONÍA DE HBO Y NETFLIX

Precisamente gracias a Shogun, y también a The Bear, FX, división de Disney General Entertainment, ha vivido su mejor edición de los premios Emmy hasta el momento, haciéndose con 36 galardones (teniendo en cuenta las categorías técnicas) y rompiendo así la hegemonía que ostentaban hasta el momento HBO y Netflix. Por su parte, Disney amasó un total de 60 victorias.

Y es que de las ficciones de FX, Shogun no ha sido la única que ha destacado en la velada. Aunque The Bear no se hizo con el Emmy a mejor comedia, galardón que recayó sobre Hacks para sorpresa de muchos, la serie rompió su propio récord de 10 premios para una comedia con una sola temporada, que había logrado el año pasado, con sus 11 trofeos de esta edición.

Entre los Emmy de The Bear están los galardones a mejor dirección para su creador Christopher Storer, mejor actriz de reparto para Liza Colón-Zayas, que se convertía así en la primera latina en ganar dicho reconocimiento, mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach y mejor actor principal para su protagonista, Jeremy Allen White. La ficción contaba además con 23 nominaciones, un nuevo récord en la categoría.

OTROS HITOS DE LA VELADA

Por otro lado, la ficción Curb Your Enthusiasm de Larry David, una veterana de HBO, culminaba su andadura de 12 temporadas con un dudoso logro, el de haber sido la serie más nominada a mejor comedia, con un total de 11 candidaturas... sin haber ganado ninguna de ellas.

Una serie que sí rompió su mala racha en cuanto a los codiciados premios del mundo de la televisión fue True Detective, y es que la oscarizada Jodie Foster se hizo con su primer Emmy, siendo además la primera actriz en recibir un galardón por un papel en la mencionada ficción de HBO que ya acumula cuatro tandas de capítulos desde que lanzara su primera entrega protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, ambos nominados allá por 2014.