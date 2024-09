'Shogun' domina en los Emmy 2024 y 'Hacks' da la sorpresa robándole a 'The Bear' el premio a mejor comedia

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

'Shogun' fue la gran triunfadora en la 76.ª edición de los Premios Emmy, los galardones más codiciados en el mundo de la televisión. La serie ambientada en el Japón feudal, que partía como máxima favorita con 25 nominaciones, de las cuales ya se alzó con 14 premios en los Emmy técnicos, confirmó su triunfo con otros cuatro galardones principales, incluyendo mejor serie dramática. Otras de las ganadoras de la noche fueron la miniserie de Netflix 'Mi reno de peluche' y 'The Bear', aunque la serie de FX se quedó sin el Emmy a mejor serie de comedia que fue a parar a 'Hacks' en lo que fue la gran y casi única gran sorpresa de la noche.

Las estrellas del Hollywood televisivo desfilaron por el Peacock Theatre de Los Ángeles por segunda vez este año para celebrar lo mejor del curso, después de que la ceremonia de septiembre de 2023 se retrasara tras las huelgas de guionistas y actores estadounidenses en una gala que duró más de tres horas y que fue conducida por Eugene y Dan Levy. En su monólogo de apertura, el dúo de presentadores, padre e hijo, bromearon sobre la inclusión de 'The Bear' en la categoría de comedia cuando debería competir como drama.

La serie de FX que sigue los pasos del chef estrella Carmen 'Carmy' Berzatto que regresa a Chicago para dirigir el negocio familiar tras la muerte de su hermano rompió su propio récord de 10 premios para una comedia con una sola temporada, que había logrado el año pasado, con sus 11 trofeos de esta edición, incluyendo mejor dirección para su creador Christopher Storer, mejor actriz de reparto para Liza Colón-Zayas, mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach y mejor actor principal para su protagonista, Jeremy Allen White.

Allen White se describió a sí mismo como "tan, tan, tan afortunado" tras recoger el Emmy al actor principal y aseguró que 'The Bear' ha cambiado su vida. "Me ha inculcado la fe en que el cambio es posible, en que el cambio es posible si eres capaz de tender la mano, en que realmente no estás solo", dijo en el escenario.

Su victoria se produjo después de que la estrella de 'Sólo hay asesinatos en el edificio', Selena Gómez, hiciera referencia a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos al presentar el primer premio a Moss-Bachrach al mejor actor secundario de comedia. Gómez, que compartió escenario con sus compañeros de reparto Martin Short y Steve Martin, dijo: "Permítanme decir que es un honor trabajar con dos tipos que están tan lejos de ser señoras gato sin hijos".

Liza Colon-Zayas se convirtió en la primera latina en ganar el premio a mejor actriz de reparto en una comedia y recogió su premio mostrando su admiración "reverencial" por el resto de nominadas en esta categoría "incluyendo a Carol Burnett y Meryl Streep" y lanzando también un mensaje político de cara a las próximas elecciones presidenciales. "A todas las latinas que me están mirando, sigan creyendo y voten, voten por sus derechos", concluyó.

Y aunque todo apuntaba a que la gran noche de 'The Bear' continuaría hasta el final, llegó la gran sorpresa cuando la serie de Max 'Hacks' se hizo con el Emmy a mejor comedia después de que su protagonista, Jean Smart, se alzara con el galardón a la mejor actriz gracias a su papel como la veterana cómica Deborah Vance. "El 20 por ciento de nuestra población tiene más de 60 años pero solo el 3 por ciento de personajes en televisión tienen esa edad", dijo Paul W. Downs, uno de los creadores de la serie, cuando recibó el premio a manos e Catherine O'Hara.

'SHOGUN', DOMINIO INCONTESTABLE

No hubo sorpresas en la categoría de drama, donde 'Shogun' obtuvo cuatro victorias, incluida la de mejor serie dramática convirtiéndose en la primera producción en habla no inglesa en lograr este premio. Además, Anna Sawai ganó como mejor actriz en una serie dramática, mientras que Hiroyuki Sanada fue nombrado mejor actor, convirtiéndose en los primeros intérpretes japoneses en ganar en esta categoría. Frederick E.O. Toye ganó como mejor dirección en drama por su trabajo en la serie basada en la novela de James Clavell que marca un nuevo récord con sus 18 premios con una sola temporada.

En las miniseries el triunfo fue para 'Mi reno de peluche', la producción creada y protagonizada por Richard Gadd basada en su propia historia real, que se alzó con cuatro premios entre ellos el de mejor serie limitada o antológica imponiéndose en esta categoría a títulos como 'Ripley' o 'True Detective: Noche Polar'. Richard Gadd fue reconocido también como mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión y también recibió el Emmy al mejor guion en esta categoría. Su coprotagonista Jessica Gunning ganó el premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión por su papel de la desequilibrada acosadora Martha.

Otros de los premiados más destacados fueron Elizabeth Debicki que con su papel de Lady Di ganó como mejor actriz de reparto en una serie dramática por 'The Crown', mientras que Billy Crudup se llevó a casa el Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática por 'The Morning Show'. Lamorne Morris ganó como mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica o película por 'Fargo', mientras que Jodie Foster ganó como mejor actriz en miniserie por 'True Detective: Night Country'.