VÍDEO: Meryl Streep y el momento más incómodo de los Emmy 2024

Como no podía ser de otra manera, la velada de la 76.ª edición de los Premios Emmy dejó varios momentos para el recuerdo. Y uno de los instantes más memorables, para bien o para mal, fue la incómoda broma a Meryl Streep, a quien los presentadores compararon con un "suspensorio"... algo que a la oscarizada actriz no le hizo demasiada gracia.

Streep estaba nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en Solo asesinatos en el edificio y competía por el galardón con Carol Burnett por Palm Royale, Hannah Einbinder por Hacks, Janelle James por Colegio Abbott, Sheryl Lee Ralph, nominada también por Colegio Abbott, y Liza Colón-Zayas, que finalmente fue la ganadora por su papel en The Bear.

"Señoras y señores, estamos aquí para rendir homenaje a las actuaciones cómicas que mantienen todo en su sitio. Muestran un apoyo crucial cuando realmente se necesita", comenzó Rob McElhenney. "Como un suspensorio", observó jocosamente Kaitlin Olson, que presentaba el galardón junto a su marido.

