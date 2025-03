Whoopi Goldberg critica falta de diversidad en The White Lotus y propone otro título más hiriente para la serie

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

La ganadora de un Oscar Whoopi Goldberg lo tiene muy claro, hay un título más apropiado para The White Lotus, uno con el que la actriz podría haber querido hacer referencia a la falta de diversidad de una serie que, a su jucio, cuenta con grandes deficiencias y márgenes de mejora lo que a inclusión se refiere.

"The White Lotus (o The Caucasian Lotus, como yo la llamo) trata de gente muy rica yendo a lugares exóticos", exponía la intérprete en el programa diurno The View, del que es una de las presentadoras desde 2007 (aunque con un breve periodo de suspensión en 2022 a consecuencia de unas polémicas declaraciones sobre el Holocausto).

Aunque la actriz y tertuliana no ahondó sobre este comentario, lo más probable, tal y como señala The Hollywood Reporter, es que con él estuviese haciendo notar cómo todos los personajes ricos en la serie de Max, aquellos que acuden al hotel como huéspedes, son blancos. Como contraste, los empleados no son caucásicos, sino mayoritariamente tailandeses. Una distinción que, en todo caso, no es nueva en la ficción creada por Mike White y tampoco es casual.

"Pero hay una conversación del último episodio con la que muchos estadounidenses pueden identificarse estos días", añadió Goldberg tras el curioso apunte sobre el título de la serie. En la conversación en cuestión, el grupo de tres amigas encarnadas por Leslie Bibb, Carrie Coon y Michelle Monaghan se enteran de que una de ellas votó por Donald Trump en las anteriores elecciones presidenciales.

En este sentido, las tertulianas de The View reflexionaron sobre el hecho de tener amistades con ideas contrarias a las propias y mientras Alyssa Farah Griffin exponía que, conociendo bien a la gente se puede llegar a una coexistencia basada en el respeto a pesar de no apoyar a los mismos candidatos, Joy Behar sostenía que "no se trata solo de política" sino de "valores humanos".