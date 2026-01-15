La primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la serie Tomb Raider - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está aquí la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft. La actriz que dio vida a Sansa Stark en Juego de tronos regresa a la pequeña pantalla para protagonizar la nueva serie de Tomb Raider, que se estrenará en 2027 en Prime Video.

En la imagen, aparece Turner perfectamente caraterizada como Croft ataviada con la ajustada camiseta verde, los pantalones cortos y luciendo incluso las características gafas de sol del personaje... y armada con sus dos pistolas.

Turner, que ha asegurado ser fan de la franquicia y del personaje al que dará vida, tomando el testigo de Angelina Jolie, que interpretó a la aventurera en dos películas estrenadas en 2001 y 2003, y Alicia Vikander, que la encarnó en el reboot de 2018.

El proyecto de Amazon MGM Studios, que aún no tiene fecha concreta de estreno, relanzará en la pequeña pantalla el icónico videojuego. La nueva adaptacón de Tomb Raider está liderada desde el punto de vista creativo por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que ejerce como creadora, guionista y productora ejecutiva.

La serie está protagonizada por Turner como Lara Croft, junto a Sigourney Weaver (Avatar: Fuego y ceniza) que dará vida a Evelyn Wallis, una mujer misteriosa y ambiciosa que está dispuesta a explotar el talento de Lara y Jason Isaacs (The White Lotus) que se pondrá en la piel del tío de Lara Croft, Atlas DeMornay, un personaje que ya aparecía en los videojuegos.

Además, Martin Bobb-Semple (Alguien está mintiendo) será Zip, el viejo amigo y asistente técnico de Lara; Jack Bannon (Descifrando Enigma) que interpretará a Gerry, piloto personal de la aventurera; John Heffernan (El golpe) que será David, un agotado funcionario del Gobierno que se ve envuelto en el insólito mundo de Lara; Bill Paterson (La Casa del Dragón) que interpretará a Winston, mayordomo de la familia Croft; y Celia Imrie (El diario de Bridget Jones) que será Francine, la directora de promoción del Museo Británico, centrada exclusivamente en recaudar fondos y copas de champán.

Completan el reparto Paterson Joseph (Wonka), que interpretará a Thomas Warner, un alto funcionario del Gobierno al que se ha llamado para limpiar un desastre monumental; Sasha Luss (Valerian y la ciudad de los mil planetas), que da vida a Sasha una nueva adversaria feroz y profundamente competitiva de Lara; Juliette Motamed (El último baile de Magic Mike) que interpreta a Georgia, una conservadora del Museo Británico dedicada y rigurosa, que se dedica a la 'correcta' conservación de la historia" y August Wittgenstein(Infiel) que da vida a Lukas,"un saqueador ilegal que comparte historia con Lara en más de un sentido.

Nacida en 1996 de la mano de Core Design, la franquicia Tomb Raider redefinió la aventura de acción en 3D con una mezcla de exploración arqueológica, plataformas, puzzles y combate en escenarios míticos que prepara expandir su legado con una nueva expedición televisiva.

Además de Waller-Bridge como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner, y Chad Hodge como co-showrunner y productor ejecutivo, destaca Jonathan Van Tulleken, quien dirigirá la serie y actuará también como productor ejecutivo.